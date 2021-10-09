紐約市檢查餐館出示疫苗証情況 14家嚴重違規罰千元

紐約市近日檢查餐館出示疫苗証情況，有十餘家嚴重違規罰千元，另有近7000家遭警告。(本報檔案照)

紐約市 要求進入餐館、酒吧、博物館 和劇院等公共場所必須出示疫苗 接種證和相對應的身分證明，目前市府就此項強制規定進行了巡查；在接受目前接受檢查的2萬7500家企業中，只有14家因嚴重違規而受到罰款，另外有6760家被警告未能貫徹執行。

在長達數周的公共宣導之後，這項強制措施於9月13日開始實施；無視這一規定的企業將面臨警告，第一次違規將被罰款1000元，第二次罰款2000元，之後每增加一次罰款5000元。

目前僅有14家企業被勒令罰款，但市府拒絕透露違規者身分。

就在該執法數據出爐之際，一個新網站公布了一份名單，上面有61家企業表示「不會執行檢查疫苗接種卡的強制令」。

對此市府發言人表示，並非想要為難誰，或成為誰的敵人，強制措施的出台只是想要確保民眾在公共場所的健康安全。

但該網站的創辦者則表示，對於那些沒有接種疫苗或沒有身分證明的人來說，這上面的商家是他們唯一可以去的地方；「對這些企業來說，被列在上面是公平的嗎？當然不是，我們都明白這個現實，這基本上就是在說，我就是明目張膽的違規者。」

創辦者指出，對這些企業主來說，重要的不是錢，而是他們不想因為任何理由拒絕為任何人服務。

市長辦公室發言人施瓦茲(Mitch Schwartz)表示，有些人通過群眾外包(Crowdsourcing)的方式讓紐約市變的不那麼安全，這很奇怪，也令人失望。

他說，絕大多數企業已經順利過渡到了「紐約之鑰」(Key to NYC)，「我們將繼續對那些違反者採取行動，謝謝你的提示。 」