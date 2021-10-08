我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍駐台? 英媒:不是秘密、曝光時機才是重點

紐約市長取消資優班 以集體「衝刺學習」代替

卸任前再推 白思豪籲州府允攝像頭全天運轉

記者牟蘭／紐約報導
白思豪呼籲州府修改有關超速攝像頭的監管法律，允許市府全天候運轉全市的超速攝像頭。（市長辦公室提供）
白思豪呼籲州府修改有關超速攝像頭的監管法律，允許市府全天候運轉全市的超速攝像頭。（市長辦公室提供）

還有兩個月即將卸任的市長白思豪(Bill de Blasio)，8日宣布2020年的一份交通調查，指稱30%的死亡車禍發生在安裝攝像頭區域沒有運轉的時段，再次要求州府修改有關超速攝像頭的監管法律，允許市府全天候運轉全市的超速攝像頭，打擊超速，鞏固「零死亡願景」(Vision Zero)計畫。

根據州法，全市僅限750個學校街區攝像頭自動開出罰單，運轉時間為工作日早6時至下午10時；根據2020年的交通調查，安裝超速攝像頭區域的車禍平均減少了72%，市交通局(DOT)計畫在未來數月內，每月增加60個超速攝像，預計在2022年安裝2220個攝像頭。

市交通局公布的超速攝像頭年度報告顯示，2014年至2020年期間，安裝攝像頭區域減少超過70%的超速，事故受傷人數也將降低17%，三分之二吃過罰單的司機同一年內沒再因超速被罰。

白思豪指出，去年30%的死亡車禍發生在安裝攝像頭區域沒有運轉的時段，卸任前，再度要求州府允許全天候運轉全市超速攝像頭，「超速攝像是打擊危險駕駛最有利手段，州府不應讓紐約市只在特定時間內安全」。

市交通局長加特曼(Hank Gutman)表示，去年新冠疫情為全市帶來了一系列挑戰，魯莽駕駛的人數也隨之增加；他說，超速監控錄像有效打擊魯莽駕駛，若州府允許全天候運轉，將更有效的鞏固「零死亡願景」計畫，「我們知道超速攝像有用，但我們可以做得更多」。

市主計長斯靜格(Scott Stringer)也對這項提議表示支持，他說，報告顯示，全天候運轉超速攝像頭，能為民眾、尤其是孩子，提供一個更安全的街道，「顯而易見的說超速錄像挽救了(因魯莽駕駛而喪生的)生命」。

車禍 白思豪 紐約市

上一則

紐約法拉盛緬街中餐廳遭竊 警通緝嫌犯

延伸閱讀

紐約市長取消資優班 以集體「衝刺學習」代替

紐約市長取消資優班 以集體「衝刺學習」代替
白思豪被爆濫用市警安保資源

白思豪被爆濫用市警安保資源
交通事故激增 今夏77人車禍亡

交通事故激增 今夏77人車禍亡
調查指紐約市長濫用市警資源 白思豪：報告內容不準確

調查指紐約市長濫用市警資源 白思豪：報告內容不準確
白思豪：紐約強制接種令 可能再擴大

白思豪：紐約強制接種令 可能再擴大

熱門新聞

圖中這名女子在時報廣場早上高峰通勤，將另一名女子推向地鐵。(截圖自NYPD)

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

2021-10-04 21:15
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

2021-10-04 17:16
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30

超人氣

更多 >
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%

巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%
新冠補強針 「別盲目搶接種」

新冠補強針 「別盲目搶接種」
「無關中國」美核潛艦在南海受損 維修費恐不低

「無關中國」美核潛艦在南海受損 維修費恐不低
2歲藏獒重達70公斤 鄰居以為他在「遛獅子」

2歲藏獒重達70公斤 鄰居以為他在「遛獅子」