非裔女時報廣場站推乘客入軌 家人：她患嚴重精神疾病

將人推向地鐵列車，非裔女嫌家人稱其精神疾病嚴重。(市警提供)

紐約 曼哈頓時報廣場站日前發生一起攻擊案件，29歲的非洲裔女子埃格巴拉(Anthonia Egegbara)將一名新州女通勤客推向一輛正在駛來的列車，所幸受害者並未跌入鐵軌，幸運生還；警方5日在皇后區將埃格巴拉逮捕，控罪企圖謀殺(Attempted Murder)，但其家人表示，她患有精神健康問題，急需幫助。

警方在案發同日公布了案發地監控，視頻中埃格巴拉一直坐在站台中央的長椅上，並未看出有何異樣；而當一輛列車駛入進站時，她突然站起，以誇張的動作猛推一名女乘客，畫面中可見受害者的一隻鞋也因慣性掉在地上。

「看到那段視頻時，我們都哭了。」埃格巴拉的母親格雷格(Dedria Gregg)說，「我為那個在地鐵 裡被推的女人感到難過，我很抱歉。 」

其家人表示，她長期遭受精神疾病的折磨，並被診斷出患有精神分裂症等一系列心理疾病，從青少年時期就已經住院50多次。

「她吃過藥時很貼心，但因為她現在是成年人，我們不能強迫她吃。」埃格巴拉的家人說，她很少回家，在遊民收容所度過了數年，且數次招惹是非。

她的家人都在努力幫助她，並稱埃格巴拉「需要真正的治療」，但在監獄 裡是得不到的；「她真的需要一個機構，一個能讓她安全、遠離暴力或暴力行為的地方，我不是縱容她的所作所為，但這一切都源於她的精神疾病。」其母說。

預計埃格巴拉在出庭前會進行心理評估，但出於某種原因，她的辯護律師並沒有提出要求；她的保釋金被定為10萬元。

42歲的受害者賈維斯(Lenny Javier)在案發後被送往西奈山西醫院(Mount Sinai West hospital)接受治療，案件導致其臉部受傷；警方表示，二人彼此並不相識，此案為無故、隨機攻擊。

賈維斯在接受媒體採訪時表示，必須要有人為此負責，不然會有更多人成為無辜的受害者，「我的臉腫了、鼻子斷了，下巴也斷了；我從沒想過這種事會發生在我身上。」目前她還需進行後續治療，但有望痊癒。