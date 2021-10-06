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卡內基音樂廳迎來疫後首場演出 華裔鋼琴家王羽佳獨奏

記者張晨／紐約報導
卡內基音樂廳將於6日迎來疫情後首場演出。圖為2020年2月，疫情前的卡內基音樂廳。(Getty Images)
卡內基音樂廳將於6日迎來疫情後首場演出。圖為2020年2月，疫情前的卡內基音樂廳。(Getty Images)

卡內基音樂廳(Carnegie Hall)去年因疫情停止所有演出後，時隔一年有餘，演出將於6日晚正式回歸——首場演出將由費城管弦樂團(Philadelphia Orchestra)以及指揮家涅採-西格英(Yannick Nézet-Séguin)揮棒奏響、華裔鋼琴家王羽佳獨奏；演出也將在線上同步直播給觀眾。

卡內基音樂廳自2020年3月13日起關閉，至今已有19個月；重開以後的新季度，計畫上演的音樂會有100場，但仍然低於疫情前的150場。

6日晚的首場音樂會，將由費城管弦樂團攜手鋼琴家王羽佳演奏貝多芬(Beethoven)、伯恩斯坦(Bernstein)以及肖斯塔科維奇(Shostakovich)的作品；此次演出還將通過樂廳的網站和社交媒體賬號進行現場直播。

民眾可登錄https://www.carnegiehall.org/觀看。

明年1月6日紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)將在卡內基奏響2022年新年音樂會。

根據音樂廳官網公告，8月30日起民眾就已經可以開始購買2021年—2022年度所有的演出門票。

卡內基執行董事兼藝術總監吉林森(Clive Gillinson)表示，在截至2020年6月30日的財年中，疫情造成了710萬元的損失，在截至今年6月的財年中損失略少。

疫情 費城 卡內基音樂廳

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