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紐約日落公園華社晚間突發火災 4歲孩童傷勢嚴重

記者顏潔恩／紐約報導
火勢從二樓傳出，燒毀住屋的玻璃窗。(記者顏潔恩/攝影)
火勢從二樓傳出，燒毀住屋的玻璃窗。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林日落公園華社10月1日晚一棟三層公寓發生一級火災，造成包括一名四歲孩童在內的4人受重傷；消息指出，房主是居住在地下室的華人，樓上的租戶均為墨西哥裔，市消防局初步調查是插座接點鬆脫而起火。

火警於1日晚上11時20分左右響起，發生在日落公園45街530號的一間住宅公寓內；火勢始於二樓一間房間內；現場視頻顯示，窗戶不停傳出濃濃黑色濃煙，目擊者說聞到一股燒焦味，走到數街之外都能聞到。

2日早晨，消防員仍待在現場調查。(記者顏潔恩/攝影)
2日早晨，消防員仍待在現場調查。(記者顏潔恩/攝影)

超過12個市消防局單位、60名消防員抵達現場救火，消防員舉起水管對著火源處展開滅火行動，大約45分鐘後火勢取得控制；當局助理局長蓋拉(Michael Gala)表示，火災影響屋內16名住客，其中包括一名四歲孩童的四人傷勢危險。

他表示救援人員在二樓房間內發現該名孩童時，他已心臟停止(cardiac arrest)，急忙將他轉移到大街上；與此同時，傷勢最為嚴重的人都居住在最高層，救援人員找到他們後連忙帶他們下樓，他們目前已在醫院接受治療，情況未明。

多輛消防車2日早晨仍停留在案發處，消防員不斷出入屋內探查情況，在他們的帶領下，很多租客都返回現場收拾殘留物品；一名西語裔租客表示，整棟樓包括房東可能居住超過30人，房主是居住在地下室的華人，火災發生不久後就離開了現場，樓上的租客則全是西語裔住戶。

該西語裔租客表示，據她所知，當局目前調查的結果是，二樓一間房間的插座接點鬆脫，引發火災；但消防員未告知會處理到什麼時候，建議他們暫時找其他住所居住一陣子，另她非常苦惱。

租客 日落公園 華人

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