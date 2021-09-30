民眾慷慨解囊籌款達標 紐約萬聖節遊行將如期舉行

今年的萬聖節大遊行，在獲得足夠募款後將如期舉行。(本報檔案照)

紐約市萬聖節 重頭戲「格林威治村萬聖節遊行 」(Village Halloween Parade)，在去年受到新冠肺炎疫情 影響取消，雖然今年回歸，但卻因為經費不足而恐無法舉辦；日前一名金融服務公司資深副總裁與其妻子慷慨解囊，讓籌款達到目標金額，今年的遊行將如期舉行。

由於缺乏資金，主辦方在9月中表示，今年的萬聖節遊行資金不足，即便已經獲得市府批准，但卻難以執行；主辦方在網上發起募款，目標為15萬元、籌款截止日期為10月5日(周二)。

根據媒體ABC7報導，來自布碌崙(布魯克林)的UBS金融服務公司資深副總裁Jason Feldman和其妻子，在近日得知遊行可能礙於經費而取消，於是兩人慷慨解囊，捐出足夠資金，確保活動可順利舉行。

Feldman表示，做為土生土長的紐約客，他相當喜歡東村的萬聖節遊行，如果遊行能夠舉辦，在城市仍受到疫情影響下，雖然不是救命良藥，但能夠成為民眾的一劑強心針。

今年的遊行在獲得足夠資金後，將於10月31日(周日)回歸，從當晚7時至11時，在曼哈頓第六大道，從春街(Spring St.)一路延伸至16街舉辦；本屆主題為「讓我們一起玩」(Let's Play)，讓去年因為疫情沒有享受到萬聖節樂趣的孩子們，可以一起同歡，也喚醒民眾內心的孩子。

遊行中的重點巨型木偶，將與兒童藝術博物館(Children's Museum of Art)合作，孩子也將協助木偶設計；喜劇演員兼歌手Randy Rainbow則會擔任遊行總領隊(Grand Marshal)，並演唱新歌「Pink Glasses」。

格林威治村萬聖節遊行今年為第48屆，被譽為全美最大慶典活動之一，在疫情前每年可吸引超過200萬人參與；去年該活動受到疫情無法舉辦大型聚會影響，而被迫取消，最後主辦方以舉辦虛擬的人偶遊行取代。