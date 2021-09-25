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紐約州醫護強制接種令27日生效 霍楚公布人員頂替方法

記者張晨／紐約報導
紐約州強制接種令生效，若出現人員短缺，將由退休、外州甚至外籍醫護取代。(記者張晨/攝影)
紐約州強制接種令生效，若出現人員短缺，將由退休、外州甚至外籍醫護取代。(記者張晨/攝影)

紐約州衛生廳8月發布強制接種令，所有醫護和養老院等長期照護場所人員須在本月27日(周一)前接種疫苗，沒有定期檢測選項，且院方有權開除拒絕接種疫苗者；州長霍楚(Kathy Hochul)25日表示，若27日後出現大規模人員短缺，將發布行政令進入緊急狀態，召集受過醫療培訓的國民警衛隊成員、退休、外州甚至外國持證醫護頂替上崗。

霍楚感謝疫情爆發以來醫護人員的卓越貢獻，特別感謝那些已經接種者，表示他們是真切將患者的安全與健康放在首位；但她也指出，不願接種的醫護人員「將被取代。」

這一新令將允許他州或國家獲得從業執照的醫療人員、應屆畢業生或以前從事過醫療服務的人在紐約執業；霍楚表示，會幫助外國籍醫護獲得更多工作簽證機會，並加快申請流程。

另一方面，她也準備部署國民警衛隊成員，並與聯邦政府合作部署災難醫療援助隊(DMATs)。

「我正在密切監測人員配備情況，我們計畫增加更多醫療從業者，以幫助減輕醫院和其他衛生機構的負擔。」霍楚說，全州各地的醫院也都在準備應急計畫，包括減少選擇性手術，許多療養院也都在限制入院人數。

霍楚指出，紐約市醫療機構98%的人員已經接種，因此不會出現因未接種無法上班導致的人員短缺，但上州多地醫療系統內的醫護人員接種率還不達標。

根據州府數據，截至22日全州醫院的接種率為84%，而截至23日，全州仍有19%的醫院工作人員以及18%的養老院工作人員拒絕接種。

與紐約市不同，州府不允許在疫苗接種上為醫療保健和養老院工作人員提供宗教豁免。

勞工部(The Department of Labor)還就此發布了一份指導文件，表示那些因拒絕接種疫苗而被解雇的員工，如果沒有醫生批准的有效「醫療遷就」(Medical Accommodation)申請，就沒有資格獲得失業保險。

紐約市 工作簽證 霍楚

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