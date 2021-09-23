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紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

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紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)

紐約市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management Department)23日發布出行警示，表示從23日(周四)傍晚至24日(周五)早上，雷雨將帶來龐大雨量，低窪處恐出現淹水，提醒民眾注意。

國家氣象局(National Weather Service)23日稍早時針對全市發布暴洪預警(Flash Flood Watch)，表示從23日下午4時至24日早上8時，紐約市將出現雷雨。

根據氣象預報，在長達六個小時的降雨期間，大部分地區將會降下一至兩吋的雨量，像是經常積水的曼哈頓FDR Drive、西側高速公路(West Side Highway)，以及布碌崙(布魯克林)貝爾公園大道(Belt Parkway)等處，都有可能造成淹水。

當局提醒，用路人應避免到可能淹水的地區，若看到路面有積水，由於無法得知積水深度，或是水中可能有其他危險，應盡量避免。

不過氣象預報也提及，此次雷雨將不會出現像日前颶風艾妲(Ida)帶來龐大雨量造成的災害，民眾不必太過擔心。

紐約市 布碌崙 艾妲

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