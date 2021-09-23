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霍楚：不接種醫護人員 可能被外籍醫護取代

記者金春香／紐約報導
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)。（州長辦公室提供）
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)。（州長辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)日前表示，州內醫護人員若不在27日(周一)前完成至少一劑疫苗接種，他們的工作崗位將很可能被已經接種的外籍人員取代。

根據州府數據，截至15日，紐約州仍有19%的醫院工作人員拒絕接種，截至22日，18%養老院工作人員拒絕接種。

霍楚感謝疫情爆發以來醫護人員的卓越貢獻，特別感謝那些已經接種者，表示他們是真切將患者的安全與健康放在首位；但她也指出，不願接種的醫護人員，將被取代。

霍楚指出，紐約市醫療機構98%的人員已經接種，因此不會出現因未接種無法上班導致的人員短缺，但上州多地醫療系統內的醫護人員接種率還不達標，不排除從從菲律賓等地邀請已接種醫護人員赴紐約工作的可能。

州衛生廳8月16日下令，全州所有醫護人員和養老院等長期照護場所人員須在9月27日前接種疫苗，沒有定期檢測選項，院方有權開除拒絕接種疫苗者。

該命令被17名多為天主教徒的醫護人員告上法院，認為強制接種令違反了他們的憲法權利；紐約北區聯邦法院法官赫德(David Hurd)14日裁定暫停執行新規，並裁決，因宗教原因拒絕接種者，該強制接種令的期限將延期至10月12日。

對該裁決，霍楚、州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)22日晚也向法院提交文件，表示紐約州努力推動疫苗接種，尤其是在醫護人員群體中，這是為保證民眾的安全與健康，尤其如今秋冬季節又將來臨，變種病毒很可能會繼續大肆傳播，且多名天主教領袖也鼓勵大家接種疫苗，原告沒有理由拒絕接種。

法官赫德將於10月12日決定是否將臨時禁令延期為永久性禁令。

紐約州 疫苗 霍楚

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