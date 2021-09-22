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4.32億元兆彩 曼哈頓中城披薩店開出

記者顏嘉瑩／紐約報導
一名幸運兒在21日於曼哈頓中城一家披薩店購買彩票，中得價值4.32億元的兆彩(Mega Millions)頭獎。(Getty Images)
一名幸運兒在21日於曼哈頓中城一家披薩店購買彩票，中得價值4.32億元的兆彩(Mega Millions)頭獎。(Getty Images)

一名幸運兒在21日購買彩票，中得價值4.32億元的兆彩(Mega Millions)頭獎；紐約州樂透局(New York Lottery)22日消息，本期頭獎於21日，在曼哈頓中城的一間披薩店售出。

賣出頭彩彩票的西48街的「Pronto Pizza」，業主David Khiralla表示為得獎者感到相當開心，「同時我也希望中獎人是我自己」；他表示，或許得主正好需要這一筆錢，「我希望我們店也能陸續開出其他獎項。」

本期的中獎號碼，為36、41、45、51、56，超级球(Mega Ball)號碼為13；根據兆彩公司，此為紐約今年到目前為止，第二次開出頭獎。

該間餐館的彩票生意似乎受到眷顧，根據Khiralla表示，此次並非該餐館首次開出頭彩，幾年前也有人向他購買彩票，獲得300萬獎金；2009年的刮刮樂，也有人現場刮中100萬元。

Khiralla說，「眾所皆知，這是一個幸運的地方，如果你夠幸運就能夠得獎；如果不夠幸運，下次再試試」；同時他也開玩笑的說：「我們的披薩很正常，沒有獨家秘密。」

獲得該筆4.32億元獎金的贏家，可選擇一次抱回3.15億元的獎金，二獎的100萬元，則開在康州；根據兆彩網站，獲得超級百萬大獎的機率，為3億257萬5350分之一。

曼哈頓中城的一間披薩店售出價值4.32億元的兆彩(Mega Millions)頭...
曼哈頓中城的一間披薩店售出價值4.32億元的兆彩(Mega Millions)頭獎。(截取自谷歌地圖)

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