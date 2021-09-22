紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

市警109分局認定，19日晚間於法拉盛 高檔公寓內發生的華裔 男子李賈斯汀(Justin Li)命喪情婦家一案為兇殺案，死因為槍擊頭部致命，其家屬表示很心痛很難過；警方目前仍在追查情婦下落，籲知情人士提供線索。

19日晚上19時33分左右，警方在法拉盛中心39大道138-35號的一棟商住兩用樓中，發現一具被帶血床單包裹的男尸，其頭部有槍傷，身上有多處鈍器導致的傷口，警方判定為失蹤多日的26歲華裔男子李賈斯汀(Justin Li)。

知情人士表示，李賈斯汀的妻子曾向警方報案其夫失蹤多日，並在協助調查時，稱其夫在法拉盛有一情婦，傳聞為某KTV鄧姓坐檯小姐，此前自己還上門找其理論過，並向警方提供情婦所在地址，表示對方或許知道其夫下落。

警方根據該線索趕到情婦家時，由對方室友應門，尚不知發生什麼事；警方隨後打開情婦房門，發現被害人李賈斯汀的尸體，經檢查已死亡多時，並鑒定公寓並非第一兇案現場。

死者原居住地為法拉盛白石鎮，但該住所處居民表示，李賈斯汀本人並不住在這裡，並稱目前很心痛很難過。

警方呼籲有知曉此案任何關線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。