紐約布碌崙校園外連2起槍擊案 學生被射傷

警方出動直升機尋找槍手。(abc7截圖)

布碌崙(布魯克林)一所高中和紐約大學 校舍外近日各發生一起槍擊 案，分別有一名途經的學生不慎在槍林彈雨中被射傷，所幸都無生命危險。

警方表示，22日早晨8時45分左右，位於Glenwood路交Ralph大道的卡納西(Canarsie)南岸高中(South Shore High School)外突然發生槍擊案，一名17歲的男同學反應過來時，才發現腿部中彈，傳來陣痛。

他被送到附近醫院治療，沒有生命危險；警方表示，目前還未有槍手的消息，但在同一地址上還有其他的高中，一不小心可能造成更多學生受傷，將會積極追查這起案件。

在前一日下午3時左右，紐約大學(NYU )位於布碌崙市下城Metrotech校園外也發生一起槍擊案，涉及至少三人的槍戰在紐約大學理工學院(Tandon School of Engineering)、及一個星巴克店外引爆，一名19歲的NYU學生當時路過案發地點處，不幸淪為受害者，手臂被射中一彈。

一名目擊者說，該名學生受傷後衝進校園內，慌張地說自己是這裡的學生，剛剛被射傷了；急救人員不久後抵達現場，將他送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，無性命危險，其他學生聽見槍響後也衝進樓內躲起來，「場面很混亂，每個人都很慌張，第一次這麼近地聽見槍響」。

NYU發言人John Beckman發布聲明表示，校方對於槍擊案在離校園如此近的距離發生感到擔憂，將會和市府執法當局溝通，加強有關區域的安全。

查案警員也透露，案發45分鐘後，離Metrotech不遠的Jay交York街處也傳來槍響，一名27歲的男子腳踝中彈，目前還不知兩起搶案是否有聯繫；案後警方也出動直升機尋找槍手，但目前未有進一步消息。