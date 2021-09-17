曼哈頓中餐館槍擊案 亞當斯赴現場：不會因犯罪而關門

曼哈頓一家高檔中餐館的戶外用餐區發生持槍搶劫案，一人中槍受傷送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓上東城高檔中餐廳「Philippe Chow」15日晚發生一起槍擊案，兩名持槍男子對兩名正在戶外用餐的食客搶劫，一名受害者與劫匪爭執過程中腿部中彈；市長民主黨初選中領先的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯 (Eric Adams)16日晚前往該餐廳堂食，並對案件進行抨擊，「沒有因疫情 被打倒，更不會因犯罪而關門。」

「可想而知這家餐廳與惡性罪案之間毫無聯繫，當人們坐下享用素食大餐時，卻被人盯做持槍搶劫的目標，實屬荒謬至極。」亞當斯當晚坐在與前一日受害者同樣的餐位上說。

他表示，這樣的地段與這種級別的餐廳是紐約 復甦的領頭羊，「我一直強調，繁榮的前提是公共安全。」

曼哈頓一家高檔中餐館的戶外用餐區發生持槍搶劫案，一人中槍受傷送醫。（記者張晨／攝影）

警方表示，案發當晚10時左右，28歲的庫克(Melchior Cooke)在和其女伴首次約會期間被兩名蒙面持槍劫匪搶奪勞力士手錶，隨後在打鬥中中彈。

警方接報後趕往現場，將庫克送至紐約長老會醫院搶救，幸無生命危險。

亞當斯在就餐時再次強調打擊犯罪的重要性，「這些伺機破壞公共治安的狂徒正在全城流竄作案，就像如果我們忽視布朗斯維爾(Brownsville)的問題，它就會蔓延到百老匯大街及全市主要地段。」

他呼籲紐約人不要懼怕走出門，光顧這些餐廳，「告訴那些潛在犯罪者，我們並不害怕他們，我們不會因此放慢城市復興的腳步，我們沒有因疫情被打倒，更不會因犯罪而關門。」

據悉，該起槍案是全市豪錶劫案模式犯罪的一部分，嫌犯17日上午仍在逃。

警方現呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞當斯堂食Philippe Chow，坐在與受害者相同的餐位就餐。(Philippe Chow提供) 曼哈頓上東城高檔中餐廳「Philippe Chow」15日晚發生一起槍擊案。圖取自Google Map