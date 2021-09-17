我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「背後捅一刀」法怒召回駐美大使 白宮：會解決分歧

悲劇 美坦承：無人機襲阿富汗 誤殺3成人、7孩童

曼哈頓中餐館槍擊案 亞當斯赴現場：不會因犯罪而關門

記者張晨／紐約報導
曼哈頓一家高檔中餐館的戶外用餐區發生持槍搶劫案，一人中槍受傷送醫。（記者張晨／攝影）
曼哈頓一家高檔中餐館的戶外用餐區發生持槍搶劫案，一人中槍受傷送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓上東城高檔中餐廳「Philippe Chow」15日晚發生一起槍擊案，兩名持槍男子對兩名正在戶外用餐的食客搶劫，一名受害者與劫匪爭執過程中腿部中彈；市長民主黨初選中領先的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)16日晚前往該餐廳堂食，並對案件進行抨擊，「沒有因疫情被打倒，更不會因犯罪而關門。」

「可想而知這家餐廳與惡性罪案之間毫無聯繫，當人們坐下享用素食大餐時，卻被人盯做持槍搶劫的目標，實屬荒謬至極。」亞當斯當晚坐在與前一日受害者同樣的餐位上說。

他表示，這樣的地段與這種級別的餐廳是紐約復甦的領頭羊，「我一直強調，繁榮的前提是公共安全。」

曼哈頓一家高檔中餐館的戶外用餐區發生持槍搶劫案，一人中槍受傷送醫。（記者張晨／攝...
曼哈頓一家高檔中餐館的戶外用餐區發生持槍搶劫案，一人中槍受傷送醫。（記者張晨／攝影）

警方表示，案發當晚10時左右，28歲的庫克(Melchior Cooke)在和其女伴首次約會期間被兩名蒙面持槍劫匪搶奪勞力士手錶，隨後在打鬥中中彈。

警方接報後趕往現場，將庫克送至紐約長老會醫院搶救，幸無生命危險。

亞當斯在就餐時再次強調打擊犯罪的重要性，「這些伺機破壞公共治安的狂徒正在全城流竄作案，就像如果我們忽視布朗斯維爾(Brownsville)的問題，它就會蔓延到百老匯大街及全市主要地段。」

他呼籲紐約人不要懼怕走出門，光顧這些餐廳，「告訴那些潛在犯罪者，我們並不害怕他們，我們不會因此放慢城市復興的腳步，我們沒有因疫情被打倒，更不會因犯罪而關門。」

據悉，該起槍案是全市豪錶劫案模式犯罪的一部分，嫌犯17日上午仍在逃。

警方現呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞當斯堂食Philippe Chow，坐在與受害者相同的餐位就餐。(Philip...
亞當斯堂食Philippe Chow，坐在與受害者相同的餐位就餐。(Philippe Chow提供)
曼哈頓上東城高檔中餐廳「Philippe Chow」15日晚發生一起槍擊案。圖取...
曼哈頓上東城高檔中餐廳「Philippe Chow」15日晚發生一起槍擊案。圖取自Google Map

曼哈頓上東城高檔中餐廳「Philippe Chow」15日晚發生一起槍擊案。圖取...
曼哈頓上東城高檔中餐廳「Philippe Chow」15日晚發生一起槍擊案。圖取自Google Map

紐約 亞當斯 疫情

上一則

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

下一則

華聯會慶中秋節 陪伴和慰藉失去至親長者

延伸閱讀

福建公所攜手亞當斯 發月餅

福建公所攜手亞當斯 發月餅
亞當斯經濟政綱 建親商市府 盼回報數十萬就業

亞當斯經濟政綱 建親商市府 盼回報數十萬就業

亞當斯攜手華社 19日慶中秋迎國慶

亞當斯攜手華社 19日慶中秋迎國慶
亞當斯：若勝選 飛佛州勸紐約客回來

亞當斯：若勝選 飛佛州勸紐約客回來
金主涉欺詐 亞當斯團隊：捐款將如數退回

金主涉欺詐 亞當斯團隊：捐款將如數退回

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
在九一一恐襲中離世的譚嘉慧生前熱愛到處旅行。(譚敏儀提供)

長女、弟弟911遇難 譚敏儀：永遠活在記憶中

2021-09-11 10:30
陳緹娜家洪水後一片狼藉。（陳緹娜提供）

洪災瞬間淹沒住宅 他帶孕妻車頂避難 次日竟接房東「逐客令」

2021-09-13 02:29
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27

超人氣

更多 >
高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷

高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷
曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍
南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險
柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？

柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片