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紐約市472個地鐵站已加裝攝像頭 實現監控全覆蓋

記者張晨／紐約報導
紐約全市所有472個站點攝像頭加裝工作完成。(本報檔案照)
紐約全市所有472個站點攝像頭加裝工作完成。(本報檔案照)

為力求乘車安全，推動通勤人數趨於疫前水平，紐約大都會運輸署(MTA)日前宣布，已經在全市所有472個地鐵站內完成了攝像頭安裝工作，實現了監控全覆蓋；MTA官員表示，這將有助於「降低捷運系統內許久以來居高不下的犯罪率」。

MTA首席安保官華倫(Patrick Warren)表示，在新冠肆虐以及恢復期間，乘車安全成為了所有人的困擾；這些攝像頭的安裝首先會給予潛在犯罪者以警示，其次則是在罪案發生後，警方能掌握逮捕和起訴證據，讓調查有跡可循。

但他指出，攝像頭並不會侵犯乘客的隱私，MTA官方也否認了使用臉部識別技術；有些攝像頭可向地鐵安全中心提供實時監控畫面，還有些攝像頭是在地鐵站內錄製視頻，當警方調查犯罪時可提供相關幫助。

2020年疫情高峰期間，地鐵乘車人數較疫情前減少了超過90%；根據MTA今年春季調查顯示，除了疫情因素以外，犯罪率高升也是阻礙乘客搭乘地鐵的主要因素之一。

華倫表示，紐約市警捷運警員逮捕的嫌犯人數，從7月的3125人增加至8月的3680人。

市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)5月間就曾多次呼籲市長白思豪(Bill de Blasio)重視地鐵內罪案、尤其是重罪案的發生，並增加警力。

但白思豪抨擊稱，芬伯格和時任州長葛謨(Andrew Cuomo)是「政治輿論傳播者」，這些單一、獨立的案件並沒有代表性，「紐約市是絕對安全的。」

而那時，芬伯格就已經開展了加裝攝像頭的工作，市捷運局表示，在資金有限的情況下，已經在沒有監控設施的200個地鐵站內加裝了攝像裝置。

地鐵站 紐約市 MTA

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