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紐約市迎來「復甦日」 百萬學生返校 公務員全部返工

記者和釗宇／紐約報導
圖為在布魯克林的PS 245小學第一天開學日，家長帶小孩去上學。美聯社
圖為在布魯克林的PS 245小學第一天開學日，家長帶小孩去上學。美聯社

紐約市公校13日復課，全市1800所公校自新冠疫情以來首次向所有學生開放，逾百萬學生重返校園，目前已有超過三分之二的12至17歲青少年至少接種一針疫苗；同時，市府所有員工也於13日全部返工，所有人須接種疫苗或接受每周檢測，市長白思豪(Bill de Blasio)將13日稱為「復甦日」(Recovery Day)。

受疫情影響，市府去年決定採取混合教學，超過40%的學生選擇遠程上課，而且由於準備不足，開學日期一再推遲，冬季疫情嚴重時又不得不關閉學校；不過白思豪表示，市教育局今年已經制定了完備的防疫規則，可以允許所有學生安全返校，「這一天是我們努力工作的成果。」

根據市府規定，所有人員進入校內必須戴口罩，未接種學生將每兩周接受檢測抽查，市府也更新了學校的通風系統並制定了清潔守則，所有參加合唱團、樂團、身體接觸類體育運動的12歲以上學生，必須接種疫苗；儘管市府仍未要求所有學生接種，但所有教職員工必須在9月27日前接種第一針疫苗；市府表示，開學首周各校將設立接種點，鼓勵學生接種，並在10月需打第二針時再返校為學生服務。

所有學生和教職員工每日入校前，須前往教育局網站，提交健康監測表格；由於短時間大量學生湧入，教育局網站13日早上當機，期間教育局表示若無法網上提交，學生也可攜帶紙本表格入校或入校後向教職員工報備；目前網站已恢復正常。

同時，數十萬市府員工也於13日返工，所有員工必須接種疫苗或接受每周檢測，在室內或社交場合辦公時須戴口罩；此前市府員工工會曾要求市府推遲返工日起，但被白思豪拒絕，他表示市政員工返工對全市復甦至關重要。

教育局 疫苗 檢測

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