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華裔孫雯獲任紐約州長副幕僚長 核心決策層最高階亞裔

記者洪群超╱紐約報導
紐約州長霍楚(右)任命孫雯(左)為副幕僚長。（孫雯提供）
紐約州長霍楚(右)任命孫雯(左)為副幕僚長。（孫雯提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)8日任命華裔孫雯(Linda Sun)為副幕僚長，負責州府長期目標規畫及州長政策、事務優先權的決策工作；作為州府最高階的亞裔官員，也是首入州府核心決策圈的華人，孫雯表示將致力確保亞裔及移民社區在政策、資源分配上的話語權。

孫雯從2012年起在州府任職，從州長亞裔事務主任，一路至州府所屬帝國發展公司(Empire State Development)海外貿易經理、州多元化副首席官、州金融服務監管廳(Department of Financial Services)副總監等職，是前州長葛謨(Andrew Cuomo)時代州府最高階的亞裔官員。

霍楚繼任州長後，孫雯更上一層樓，8日宣布她為副幕僚長，不僅仍是現州府最高階亞裔官員，也是州長幕僚中位階最高的新移民出身官員。

37歲的孫雯，五歲時和父母從中國移民來美，能講流利中文；她說，在新移民家庭成長，自幼作為父母的「翻譯」和各項事務的「顧問」，她深知華人及新移民家庭所面臨的困難和迫切所需的政府資源，這也促成她在州府任職期間，不餘遺力推動州府提供更多中文服務，並將資源帶入華人社區。

孫雯感謝霍楚對其委以重任，稱霍楚是與華人社區關係最緊密、來華社最多的州長，在任職副州長期間，就涉足紐約市所有華人社區，和當地華人居民、小商家促膝長談；如今繼任州長後，任命華人作為副幕僚長這一要職，也顯示她對華人社區的重視。

孫雯說，作為副幕僚長，她將主要負責州府長期目標規畫與政策、事務優先權的判定和決策；她舉例說，譬如日前的艾妲風災，她就負責安排州長同聯邦急難管理局(FEMA)、各地民選官員、保險公司的例行電話會議，協調州府救災資源優先投放次序等。

她表示，華人和新移民的雙重身分，讓她能給州府決策層帶來不一樣的觀點和決策思路，譬如在此次救災中，她就讓州府了解到提供中文救災資訊、派能講中文的員工到法拉盛社區提供服務的必要。

霍楚當日也任命了Jeff Lewis為幕僚長，Melissa Bochenski為副幕僚長，Julissa Gutierrez為州首席多元化官，Shirley Paul為州長資深顧問，Sinead Doherty和Padma Seemangal為州長副秘書等；霍楚任州長以來，新任命的核心決策層高官中，女性比率也大大增加。

華人 移民家庭 霍楚

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