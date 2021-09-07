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世界OnAir／從華人爆頭慘案 看精神鑑定的公平性在哪裡

圖輯╱拜登抵紐約皇后區勘查災情

圖輯╱拜登抵紐約皇后區勘查災情

記者張心/紐約報導
拜登總統(中)7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，紐約州長霍楚(右)和聯邦參議員舒默(Chuck Schumer，左)陪同。美聯社
拜登總統(中)7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，紐約州長霍楚(右)和聯邦參議員舒默(Chuck Schumer，左)陪同。美聯社

拜登總統7日下午4時許，抵達紐約皇后區東艾姆赫斯特的阿斯托利亞(Astoria)大街，勘查因艾妲(Ida)颶風受災的皇后區。

拜登抵達地點附近全線戒嚴，但警戒線外早已聚集大批種族平權組織和環保人權人士，舉著醒目標語牌高喊「禁用化石燃料氣體」和「黑人的命也是命」。

影片來源：記者張心/攝影

拜登於7日上午11時許，乘坐空軍一號專機，抵達紐約甘迺迪機場，開啟對紐約和新州的勘災，並將於6時許再乘空軍一號離開紐約返回華府；紐約州長霍楚、眾議院孟昭文等全程陪同。

拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，現場高度戒備，沿途有民眾示威。（記者張心...
拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，現場高度戒備，沿途有民眾示威。（記者張心/攝影）
拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，紐約州長霍楚、聯邦參議員舒默(Chuck...
拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，紐約州長霍楚、聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)和聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)等人陪同。美聯社
拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，紐約州長霍楚、聯邦參議員舒默、聯邦眾議員...
拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，紐約州長霍楚、聯邦參議員舒默、聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲和眾議院孟昭文等人陪同。美聯社
拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，現場高度戒備，沿途有民眾示威。（記者張心...
拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，現場高度戒備，沿途有民眾示威。（記者張心/攝影）
拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，現場高度戒備，沿途有民眾示威。（記者張心...
拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，現場高度戒備，沿途有民眾示威。（記者張心/攝影）
拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，現場高度戒備，沿途有民眾示威。（記者張心...
拜登總統7日下午勘查皇后區水災嚴重地區，現場高度戒備，沿途有民眾示威。（記者張心/攝影）

紐約州 拜登 皇后區

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