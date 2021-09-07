拜登紐新勘災 呼籲應對氣候變化

拜登總統7日來到紐約州和新州，勘查因颶風艾妲(Ida)引起的災情，對所有受災家庭表達慰問。圖為拜登總統到新州Hillsborough。美聯社

拜登 總統7日來到紐約州 和新州，勘查因颶風 艾妲(Ida)引起的災情，對所有受災家庭表達慰問；拜登說，颶風頻發是氣候變化導致的，他呼籲增加基礎設施建設投資，以更好地抵禦未來可能的洪災，保護民眾生命財產安全。

拜登7日早抵達，甘迺迪機場後，立即乘坐直升機前往首站、新州遭遇此次艾妲災情嚴重的Hillsborough，新州州長墨菲(Phil Murphy)陪同；車隊一路上經過重災區，路邊有成堆的損毀家具和居民用品，沿途也有不少川普支持者手舉反對拜登的標語。

拜登總統7日來到紐約州和新州，勘查因颶風艾妲(Ida)引起的災情。圖為7日在新州Hillsborough沿途也有不少川普支持者手舉反對拜登的標語。美聯社

艾妲是美國歷史上遭遇的第五強颶風，已造成全美至少50人死亡，其中新州死亡27人，紐約州死亡17人；拜登表示，艾妲颶風造成的災情十分嚴重，目前全美山火、颶風、龍捲風、洪水頻發，應想辦法應對這些氣候變化帶來的災害，「全美的每個地方都在經受極端天氣考驗，儘管我們不能挽回所有損失，我們仍能防止情況惡化，但我們的時間不多了。」

預計拜登下午3時半將飛抵皇后區拉瓜迪亞機場，並到東艾姆赫斯特視察災情，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)等將陪同；拜登將於6時許再乘空軍一號離開紐約返回華府。