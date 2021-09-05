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紐約州風災損失逾5000萬 霍楚申請FEMA救災款

記者和釗宇／紐約報導
艾妲颶風導致紐約州17人死亡，經濟和居民財產損失至少5000萬元；紐約州長霍楚5日簽署申請，宣布紐約州進入重大自然災害狀態。(美聯社)
艾妲颶風導致紐約州17人死亡，經濟和居民財產損失至少5000萬元；紐約州長霍楚5日簽署申請，宣布紐約州進入重大自然災害狀態。(美聯社)

颶風餘波艾妲(Ida)導致紐約州17人死亡，經濟和居民財產損失至少5000萬元；州長霍楚(Kathy Hochul)5日簽署申請，宣布紐約州進入重大自然災害狀態，申請聯邦急難管理局(FEMA)為紐約州各地方政府和受災民眾提供資金救助，預計拜登總統7日視察紐約市災情時將批准。

霍楚表示，單小時超過3吋的超級暴雨讓民眾陷入危險，全州1200戶家庭遭受嚴重影響；經初步評估，暴雨約造成至少5000萬元居民財產和基礎設施損失；州土安全和急難服務廳廳長墨菲(Patrick Murphy)表示，儘管州府在暴風雨開始前就做好了救災部署，但當時僅預期出現一般暴雨，沒有料到單小時降雨量超過3吋；暴雨共造成全州52萬人遭遇停電，目前仍有500人因住宅損毀嚴重仍然無電，搶修仍在進行當中。

霍楚並未透露申請聯邦資金的金額，稱這取決於州府救災支出和後續損失評估；她說，目前紐約州各級政府至少已經支出3000萬元用於救災；聯邦救災款將被用於設立臨時住所、災後心理輔導、法律援助、就業協助、房屋檢修，州府也推出救災網站ny.gov/ida，民眾可登錄查詢申請FEMA救災款的方式和其他資源。

紐約州 暴雨 霍楚

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