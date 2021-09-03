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颶風艾妲襲紐約釀豪雨 洋基主播受困同業挺身馳援

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查

才被批防災不當 白思豪次日稱「有意」選紐約州長

記者張晨／紐約報導
前一日被抨擊颶風防災不當，白思豪向媒體表示有意選州長。(取自市長辦公室)
前一日被抨擊颶風防災不當，白思豪向媒體表示有意選州長。(取自市長辦公室)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)3日表示，他「絕對」考慮在未來繼續從政，包括競選2022年的紐約州長；其2日才因抗擊颶風艾妲(Ida)不當而遭抨擊，但他回應稱，颶風來勢洶洶完全偏離了氣象站的預測。

在當日MSNBC的「早安，喬」(Morning Joe)節目中，白思豪表示，他目前的重點是與州長霍楚(Kathy Hochul)合作，在疫情和颶風接連侵略之後，「讓這紐約市儘快從打擊中恢復。」

「首先，我正在積極與州長合作解決這一危機……我們一直互通有無、互相尊重；至於政治，那是明年的事，也許到時會是一個完全不同的世界。」他說，「絕對」考慮在未來繼續政治道路，包括競選2022年的紐約州長。

白思豪指出，他相信公共服務的力量，自己一生也都會致力於此，「希望繼續在關鍵問題和政治事業上做出長足努力……所以讓我們將拭目以待未來會發生什麼。」

而就在前一日，他才因艾妲過境造成13人死亡而遭到抨擊，記者在3日的記者會上接連對其發問稱，已經在「有明顯災害信號」的情況下依舊置之不理。

白思豪對此表示，這場暴雨前所未有又極其突然，天氣預報完全失準，導致市府無法提前做出應對，「1日早間的天氣預報說，全天降雨量大約為3到6吋，但結果一小時就下了3.15吋，這等於完全沒有預測。」

在艾妲來襲前，紐約人正與Delta變種病毒做鬥爭，商企們也在努力擺脫疫情的影響，隨著百老匯演出等活動的開幕，市府也出台了更嚴格的疫苗和口罩規定； 白思豪稱，「這座城市正在復興，人們能感受到這一點，它也確實正在發生，並將改變城市生活，真正推動每一個人前進。」

紐約市 白思豪 艾妲

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