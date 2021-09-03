颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

白思豪建專項小組，全面排查地下室出租，建立數據，必要時將上門強制疏散。(取自市長辦公室)

艾妲(Ida)颶風餘波讓紐約市 遭遇500年一遇的強降雨，全市死亡人數攀升至十數人，市長白思豪 (Bill de Blasio)因「預防及救災措施未到位」而飽受抨擊；他在3日的記者會上表示，這是紐約市從未遇過的窘境，尤其對疏散地下室的少數族裔租客 而言，為更好應對接下來的極端天氣，會實施強制疏散和旅行禁令。

「毫不誇張地說，這是紐約歷史上一小時內降雨量最大的一次。」白思豪表示，此前的紀錄僅在兩周前才被打破，這頻繁的發生使人猝不及防；「我們現在正處於一個巨大的未知世界中，面對一個完全不同的現實，也必須採取不同的行動。」他說。

這次大淹水凸顯出了紐約市地下室公寓特殊且陰暗的居住環境；數以萬計的移民或低收入族群，由於負擔不起高房租，只能尋找地下室棲身，但這些地方往往是非法出租，不符安全法規或建築規定。

白思豪指出，目前正對地下室民眾淹死案進行調查，一個全新的工作組也正在籌備中，以應對新極端天氣帶來的影響，必要時會進行強制疏散；至於這些出事的住所，市府則沒有任何有關非法改建的違規紀錄。

但有記者提出質疑稱，許多租客沒有合法身分，更不會英語，他們害怕與人交流恐給房東帶來麻煩，甚至殃及自己被遣返；據不完全統計，全市租住在地下室的租客就遠超10萬人，如此龐大的數字，疏散後的臨時安置點也隨之成疑。

白思豪也承認，「確在實行上仍面臨很多問題」，但如今會先從建立數據、進行地理分區開始著手，後續會與社區組織合作深入了解各地區地下室非法租賃的情況，今後更會有人上門和住戶及房主協調。

此次遇難者中不乏慘死車中之人，白思豪稱，極端天氣下的外出、旅行禁令也會相應展開，外出上班上學以及公共交通都會受到限制。