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颶風已致美東至少25死 紐約市9死

霍楚宣布紐約市及周邊受災地區進入緊急狀態

颶風已致美東至少25死 紐約市9死 白思豪：預報不準超過處理能力 霍楚、舒默促翻修基建

記者和釗宇／紐約報導
紐約市1日晚遭遇創紀錄的降雨量後，州長霍楚(Kathy Kochul，中)和市長白思豪(Bill de Blasio，右)2日舉行新聞說明會。美聯社
紐約市1日晚遭遇創紀錄的降雨量後，州長霍楚(Kathy Kochul，中)和市長白思豪(Bill de Blasio，右)2日舉行新聞說明會。美聯社

艾妲(Ida)颶風餘波讓紐約市遭遇創紀錄的降雨量，目前已導致紐約市五區共九人死亡，美東地區共25人死亡；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，天氣預報完全失準導致市府無法做出及時應對，而且單小時多達3.15吋的降雨量也超出城市的排水能力，提醒民眾為未來更糟的情況做準備；州長霍楚(Kathy Kochul)和聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)則表示，將確保聯邦政府賑災款到位，並呼籲翻修基礎設施抵禦環境變化可能帶來的更嚴重自然災害。

根據國家氣象局，中央公園昨晚一小時內降雨量高達3.15吋，是一周多前熱帶風暴亨利(Henri)創下單小時降雨量紀錄的近一倍；紐約市1日的全天降雨量則達到7.13吋，遠超1927年創下的3.84吋的紀錄；暴雨造成紐約市道路積水、民宅進水、地鐵停運，霍楚和白思豪此前已宣布紐約市進入緊急狀態。

目前Ida颶風已造成美東各州至少25人死亡，其中紐約市死亡九人，新澤西州死亡14人，馬里蘭州、賓州各一人；市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，截至2日早11時，在紐約市五區已確認的九名死者中，八人在皇后區；九人中有八人在地下室遇難，還有一人在高速公路車後座上遇難，「希望死亡人數不再上升。」

艾妲(Ida)颶風造成暴雨，導致皇后區一間建築物側面牆壁損壞，有3人住在地下室遇...
艾妲(Ida)颶風造成暴雨，導致皇后區一間建築物側面牆壁損壞，有3人住在地下室遇難。美聯社

白思豪說，昨晚的暴雨前所未有又極其突然，天氣預報又完全失準，導致市府無法提前做出應對，「1日早間的天氣預報說，全天降雨量大約為3到6吋，但結果一小時就下了3.15吋，這等於完全沒有預測。」市環保局局長薩皮恩扎(Vincent Sapienza)表示，1日晚間的暴雨量大大超過了紐約市道路的排水能力，「如果單小時降雨量超過1吋，排水系統就很難應對。」

他表示，「必須承認，我們已經進入了一個『新世界』，兩周前颶風亨利就已經創下紐約市單小時降雨紀錄，這麼快紀錄就被打破，我們應該告訴市民，未來可能要為更大規模的災害做好準備。」

霍楚也表示，雖然州府在暴雨前已經做了應急準備，但沒想到降雨量如此之大，因此也沒有可能提前停運地鐵，如果地鐵突然提前停運，可能導致更多乘客被困在地鐵裡；她說，為應對未來可能的洪水災害，應為所有民眾做好應急撤退方案和溝通渠道，通過手機短訊即時通知在民宅、地鐵中的民眾預防災害，

她還說，州府將和聯邦急難管理局(FEMA)共同評估和統計洪水損失情況，她已與拜登總統通話，後者已保證將提供一切必要資源協助救災；舒默則表示，將確保紐約市盡可能多地拿到聯邦救濟款，救助小商業者、市民和地方政府；他說，全球變暖就在眼前，而且情況正在惡化，「我們應該盡快通過基建法案和新財年預算，修建更多防洪基礎設施，才能抵禦洪水。」

紐約市 暴雨 白思豪

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