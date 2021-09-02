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紐約豪雨進入緊急狀態 3座機場發布「地面停飛」

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紐約豪雨進入緊急狀態 3座機場發布「地面停飛」

中央社／紐約2日綜合報導
紐約市各地降下破紀錄豪雨、嚴重淹水，道路也充滿危險情況。(歐新社)
紐約市各地降下破紀錄豪雨、嚴重淹水，道路也充滿危險情況。(歐新社)

美國東岸受颶風艾妲（Ida）餘波挾帶豪雨影響，紐約州長今天凌晨宣布緊急狀態新澤西州長也在稍早採取相同行動；美西加州則有野火肆虐，總統拜登也在數小時前宣布緊急狀態。

法新社報導，4級颶風艾妲（Ida）上個月29日直撲美國南部，隨著艾妲北上，各地引發龍捲風和水患。紐約州長霍楚（Kathy Hochul）推文寫道：「我宣布紐約州進入緊急狀態，以協助受今晚風暴影響的紐約民眾。」

➤➤➤歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

➤➤➤圖輯／艾妲餘威 紐約泡水進入「緊急狀態」

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）稍早也因為「歷史性的天氣事件」宣布緊急狀態，稱紐約市各地降下破紀錄豪雨、嚴重淹水，道路也充滿危險情況。白思豪指出，全市約5300個用電戶處於停電狀態。

據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，劇烈天氣帶也導致美國聯邦航空總署（FAA）針對紐約地區所有3座機場發布「地面停飛」。

美國國家氣象局（National Weather Service）於當地時間晚間9時30分左右針對現有的劇烈雷暴加發暴洪緊急狀態。國家氣象局推文表示，新澤西州北部1小時前發出第一次緊急狀態。新澤西州長墨菲（Phil Murphy）晚間宣告緊急狀態。

不僅美國東岸狀況連連，西岸野火災情也持續肆虐。白宮表示，總統拜登宣布加州進入緊急狀態，下令提供聯邦援助，以加強當地應變人員對抗「卡爾多野火」（Caldor fire）的工作。

路透社報導，卡爾多野火8月中旬從內華達山脈一帶持續延燒，在強風和極度乾燥的天候下，仍危及塔霍湖（Lake Tahoe）附近住家和商家。

紐約州 緊急狀態 新澤西州

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