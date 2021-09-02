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影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

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影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

世界新聞網／輯
紐約市1日晚上豪雨，法拉盛多處淹水，不少車子受困水中。圖為緬街交櫻桃大道（Cherry Ave）路口。（記者洪群超／攝影）
紐約市1日晚上豪雨，法拉盛多處淹水，不少車子受困水中。圖為緬街交櫻桃大道（Cherry Ave）路口。（記者洪群超／攝影）

大紐約地區1日晚雷電交加，豪雨成災，造成各地積水不退，水流成河，交通受阻。據ABC紐約7號電視台報導，大紐約都會區1日晚都陷在積水中，新澤西州部分地區還有小型龍捲風。社群媒體上廣傳各地積水災情，顯示屋頂被吹翻，招牌被吹走，截到1日深夜，尚無傳出重大傷亡消息。許多人手機紛紛收到警報，提醒豪雨積水。

日前在墨西哥灣沿岸路易斯安納州登陸的四級艾妲颶風，橫掃西南部各州後，挾帶龐大水氣，一路東移，1日在馬里蘭州、賓州、新澤西州中部、紐約市等地，極短時間豪降雨。新州南部離費城不遠處，社群媒體顯示有小型龍捲風掃過跡象。

新州紐瓦克自由國際機場據報在兩小時內降下四吋大雨，行李裝卸區都淹水，若干新州捷運線與公車也被迫暫時停駛。

紐約市皇后區678高速公路往南的車道淹水，已在車子拋錨。（記者洪群超／攝影）
紐約市皇后區678高速公路往南的車道淹水，已在車子拋錨。（記者洪群超／攝影）

紐約市長白思豪1日晚推文「宣布1日晚紐約市進入緊急狀態，沒有必要，不要出門」，他表示「遇到歷史性豪雨，全市淹水，路況危險。他呼籲市民不要出門，不要搭乘地鐵，以策安全。

紐約市皇后區的皇后大道路段社區可樂娜與馬斯佩斯社區街道被豪雨淹沒，社媒形容是「一片汪洋」，公車巴士與一般轎車都半淹在雨水中。一名推友英格利許(Joe English)推稱，英勇無比的公車司機開車，在滂沱大雨中，衝過三到四呎的積水把大家帶到安全地段，但雨勢的確是越來越大。

因為雨勢太大，紐約市當局暫時實施交通管制，例如在通往布朗士區的白石大橋，就禁止若干款型汽車，擔心橋上風勢太強，吹翻大貨卡。一時間，來往長島與新英格蘭的交通受阻，包括空載大型貨車、拖車、摩拖機車、迷你廂型車等。國家氣象局網站貼出視頻，顯示SUV在積水中「游泳」，載沉載浮，提醒大家回家不要出門。

紐約州長島那蘇郡北部也在龍捲石警告範圍中，氣象當局也提醒可能雷雨中挾帶冰雹。

紐約地鐵145街車站現場

布魯克林災情現場

皇后區淹水現場

紐約市 法拉盛

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