紐約禁止逼遷令31日失效 州議會有意延長至2022年初

紐約禁止逼遷令本日失效，州議會有意修改細則，延長至2022年初。(Getty Images)

紐約州 禁止逼遷令於8月31日後失效，但州議會消息人士透露，很可能在本周內就做出決定，將該令延長至2022年；而「租戶只需提交一份無力支付租金 的所謂艱苦聲明就可免責的條款」引來了小房東 們的不滿，紛紛抱怨沒有機會表達質疑，必須忍氣吞聲且飽嘗經濟損失；為平衡利益與日前最高法院的裁決，州府若要延長此令或會做出細則調整。

據悉，紐約州各地議員將最早會於9月1日返回奧伯尼，參加立法會議討論延長禁止逼遷令的新提案。

州長霍楚(Kathy Hochul)上周就表示，她正在與各方商討「如何最好、最快的為有需要的房客房東提供救濟」，故此召開特別立法會議以發現更多可能。

研究種族和經濟差異的非營利組織「國家公平地圖集」(National Equity Atlas)對紐約人口普查數據的分析顯示，目前全州有超過83萬租戶拖欠租金，如果沒有保護政策，他們可能會被房東驅逐，甚至流離失所。

但該令卻引來了無數房東的不滿，從去年12月起，紐約州禁止房東驅逐那些「自稱有財務困難的租客」，之後由紐約房東組成的租金穩定協會(Rent Stabilization Association)將終結禁止逼遷令上訴至聯邦最高法院。

最高法院本月以六票對三票做出裁決，同意取消將於本月底結束的禁止逼遷令的部分內容，這意味著租客必須出示無法繳納租金的財力困難證明，一些房東也可以開始驅逐租客。

知情人士表示，立法機構和州長目前正在考慮調整法令細則，讓房東有辦法在法庭上就房客的「交租難」提出質疑，從而平衡雙方權益。

房東房客律師稱，希望奧伯尼能找到一條出路，讓房東有機會可以在法律對峙中存活下來；「建立一種機制，允許房東質疑房客的無力支付之說，可以解決最高法院的擔憂。」華裔律師黃威說，不知道立法機構是怎麼想的，但這應該是相對簡單的解決途徑。

目前新提議細節仍在談判中，但州議會消息人士透露，禁止逼遷令至少要持續到2022年1月中，屆時州議員將會重新召開2022年立法會議。

但代表中小房東的社區住房改善項目(Community Housing Improvement Program)執行主任馬丁(Jay Martin)表示，延長逼遷時間「並沒有解決任何問題，這只是在拖延彼此的時間罷了。」