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霍楚：擬要求教職員不接種就檢測 為補強針撥6500萬元

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長霍楚。(美聯社)
紐約州長霍楚。(美聯社)

開學在即，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)8月31日表示，州府計畫要求全州所有教師接種疫苗，否則須接受定期檢測；州府此前已要求醫護人員必須接種，沒有定期檢測選項，霍楚暗示未來可能將強制接種政策擴大到更多州府員工；同時，將撥款6500萬元支援地方政府分發疫苗補強針。

霍楚表示，Delta病毒傳染性更強、更易導致重症，「儘管紐約州的接種率與全美相比已經不錯，76%的成年人至少接種一針，但是這還不夠；病毒已經出現變種，要打兩針才夠。」

她說，州府正在研究，擬要求全州所有教職員工接種疫苗，否則須接受定期檢測；她說，「在這個問題上我已經做了讓步，我希望的是所有教師強制接種，但我沒有去年州府的權限；如果我有權限，就會下令。」不過，她並未公布明確的實施時間和落實細則。

此前霍楚已經責成州衛生廳出台命令，要求所有進入校園的人士必須戴口罩，無論是否打疫苗；霍楚表示，口罩令的決定可能有爭議，州府也將根據疫情變化和不同地區靈活調整規定，不會一刀切，意味著疫情緩解時可取消口罩令。

此外，州府此前也要求全州所有醫護人員必須接種疫苗，沒有定期檢測選項；霍楚說，州府將繼續評估強制接種政策，必要時可能擴大到所有州府員工。

目前聯邦政府已經全面批准輝瑞疫苗投入使用，補強針可能在下月開打；霍楚表示，州府將撥款6500萬元給地方政府，用於規畫補強針接種，「各地方政府已經有了成熟的疫苗分發機制，我不會去微操，在沒有協商情況下把州府的意志強加給地方政府；地方政府只需告訴我需求如何，我負責提供保障，根據各地的需求做出原則指導。」

疫苗 霍楚 檢測

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