紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

紐約市地鐵 系統29日晚發生重大電力事故,導致幾乎全線地鐵停運,經緊急疏散乘客並搶修後,部分地鐵恢復運行,但班次極其有限,至發稿仍在搶修中,大都會運輸署(MTA )呼籲所有乘客改換乘公車或其他交通方式。

29日晚從9時半起,地鐵1,2,3,4,5,6,7和L線先是忽然停運,MTA先表示緊急停運原因為鐵路控制中心(Rail Control Center)忽然與地鐵信號燈系統斷聯,初步判定是因電力系統故障導致。

S‌ervice has resumed on ‌1‌/2‌/3‌/4‌/5‌/6‌/L‌ trains with extensive delays after a power surge disrupted the connection between the Rail Control Center and our signaling systems.



While delays continue, consider traveling on lettered lines or buses.https://t.co/jg4z62hGUt