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紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

記者洪群超／紐約報導
紐約市地鐵系統29日晚發生重大電力事故，導致幾乎全線地鐵停運，官方推特帳號陸續更新現況。（截圖自紐約市地鐵官方推特）
紐約市地鐵系統29日晚發生重大電力事故，導致幾乎全線地鐵停運，官方推特帳號陸續更新現況。（截圖自紐約市地鐵官方推特）

紐約市地鐵系統29日晚發生重大電力事故，導致幾乎全線地鐵停運，經緊急疏散乘客並搶修後，部分地鐵恢復運行，但班次極其有限，至發稿仍在搶修中，大都會運輸署(MTA)呼籲所有乘客改換乘公車或其他交通方式。

29日晚從9時半起，地鐵1，2，3，4，5，6，7和L線先是忽然停運，MTA先表示緊急停運原因為鐵路控制中心(Rail Control Center)忽然與地鐵信號燈系統斷聯，初步判定是因電力系統故障導致。

但隨後其他線路也開始出現問題，M線也停止運營。截至午夜，MTA搶修後恢復了各線路部分列車班次，並增加公車及擺渡車到各站疏散乘客，但表示大停運事故原因還在進一步調查之中，數字系列的地鐵恢復的班次極其有限，民眾儘量乘坐字母系列的地鐵或換乘公車。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，已責令MTA盡力搶修並調查事故原因，紐約市警也已增派大批警員協助搶修工作；州府也與負責地鐵供電系統的聯合愛迪生(ConEd)進行溝通，要求其配合搶修並就電力事故進行調查。

MTA表示，將連夜搶修確保周一早上通勤高峰不受影響，但呼籲民眾隨時登錄mta.info了解最新地鐵運行情況信息。

地鐵 MTA 紐約市

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