紐約大都會棒球隊台灣日 駐美代表蕭美琴開球

蕭美琴(前排右四)與李光章(前排左四)同台灣留學生們合影。（記者張心/攝影）

第16屆「大都會台灣 日」(Mets Taiwan Day)29日在紐約大都會(Mets)棒球隊主場舉辦，駐美國 台北經濟文化代表處代表蕭美琴為比賽開球，現場大熒幕播出中華民國總統蔡英文穿著大都會隊衣、介紹台灣的影片，並就美國向台灣捐贈疫苗表達感謝；當日花旗球場座無虛席，充滿濃濃「台灣味」。

（影音來源：記者張心）

蔡英文通過影片表示，感謝美國在台灣疫情最嚴重的時候捐贈疫苗，協助保護台灣人民的健康。同時蔡英文也推介了在東京奧運會表現傑出的台灣選手，讚許他們是台灣的驕傲，表現了台灣人不屈不撓的精神。

蕭美琴表示，之前都是當觀眾看球，這次還是第一次進場參與，笑稱還是有點緊張，「美國和台灣都熱愛棒球，我非常榮幸能夠受邀擔任開球嘉賓，謝謝在美國的台灣鄉親極力支持這項活動。」蕭美琴也表達對美國向台灣捐贈疫苗的感謝，表示在全球致力於對抗疫情及疫後復甦之際，台灣一定不會缺席。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章介紹，「今年大都會球團首度發行限量2350件印有『Taiwan #1』的紀念球衣，象征2350萬台灣人民力拼第一的精神和勇氣。」所有購買當日棒球票的球迷，都可以憑藉門票換取球衣；當日換購區排著長龍，眾多球迷都換上球衣，全場高喊「Go Mets， Go Taiwan！」

除了限定版台灣球衣之外，經文處和「Hello Taiwan」也分別在球場外設立攤位宣傳台灣觀光，還有台灣花蓮慈惠堂在場表演台灣傳統民俗舞蹈；慈惠堂特別帶來「官將首」劇目，以換臉譜、跳大神等扮相，展示神明以正義在人間驅魔辟邪的台灣民間信仰。

紐約大都會社區基金會執行長 Jane Son表示，「紐約大都會長期舉辦主題日活動，並致力於與各族裔的連結；今年是大都會台灣日第16屆活動，在比賽中我們呈現了許多台灣的元素，感謝各位貴賓及所有台美僑領在現場與我們一同歡慶。」