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紐約大都會棒球隊台灣日 駐美代表蕭美琴開球

記者張心／紐約報導
蕭美琴(前排右四)與李光章(前排左四)同台灣留學生們合影。（記者張心/攝影）
蕭美琴(前排右四)與李光章(前排左四)同台灣留學生們合影。（記者張心/攝影）

第16屆「大都會台灣日」(Mets Taiwan Day)29日在紐約大都會(Mets)棒球隊主場舉辦，駐美國台北經濟文化代表處代表蕭美琴為比賽開球，現場大熒幕播出中華民國總統蔡英文穿著大都會隊衣、介紹台灣的影片，並就美國向台灣捐贈疫苗表達感謝；當日花旗球場座無虛席，充滿濃濃「台灣味」。

（影音來源：記者張心）

蔡英文通過影片表示，感謝美國在台灣疫情最嚴重的時候捐贈疫苗，協助保護台灣人民的健康。同時蔡英文也推介了在東京奧運會表現傑出的台灣選手，讚許他們是台灣的驕傲，表現了台灣人不屈不撓的精神。

蕭美琴表示，之前都是當觀眾看球，這次還是第一次進場參與，笑稱還是有點緊張，「美國和台灣都熱愛棒球，我非常榮幸能夠受邀擔任開球嘉賓，謝謝在美國的台灣鄉親極力支持這項活動。」蕭美琴也表達對美國向台灣捐贈疫苗的感謝，表示在全球致力於對抗疫情及疫後復甦之際，台灣一定不會缺席。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章介紹，「今年大都會球團首度發行限量2350件印有『Taiwan #1』的紀念球衣，象征2350萬台灣人民力拼第一的精神和勇氣。」所有購買當日棒球票的球迷，都可以憑藉門票換取球衣；當日換購區排著長龍，眾多球迷都換上球衣，全場高喊「Go Mets， Go Taiwan！」

除了限定版台灣球衣之外，經文處和「Hello Taiwan」也分別在球場外設立攤位宣傳台灣觀光，還有台灣花蓮慈惠堂在場表演台灣傳統民俗舞蹈；慈惠堂特別帶來「官將首」劇目，以換臉譜、跳大神等扮相，展示神明以正義在人間驅魔辟邪的台灣民間信仰。

紐約大都會社區基金會執行長 Jane Son表示，「紐約大都會長期舉辦主題日活動，並致力於與各族裔的連結；今年是大都會台灣日第16屆活動，在比賽中我們呈現了許多台灣的元素，感謝各位貴賓及所有台美僑領在現場與我們一同歡慶。」

大都會棒球隊舉辦台灣日活動，左二起為Hello Taiwan代表江明信、李光章、...
大都會棒球隊舉辦台灣日活動，左二起為Hello Taiwan代表江明信、李光章、大紐約地區台灣同鄉會會長劉佩芸、大紐約台灣學生聯合會會長高煒翔。（記者張心/攝影）
換取台灣限定大都會球服的球迷們。（記者張心/攝影）
換取台灣限定大都會球服的球迷們。（記者張心/攝影）
蕭美琴為當日比賽開球。（記者張心/攝影）
蕭美琴為當日比賽開球。（記者張心/攝影）
等待比賽開始的觀眾。（記者張心/攝影）
等待比賽開始的觀眾。（記者張心/攝影）
蕭美琴為當日大都會隊與國民隊的比賽開球。(經文處提供)
蕭美琴為當日大都會隊與國民隊的比賽開球。(經文處提供)
蕭美琴（前排右二）穿上限量球衣與球迷觀賞大都會與國民隊的比賽。（許振輝/攝影）
蕭美琴（前排右二）穿上限量球衣與球迷觀賞大都會與國民隊的比賽。（許振輝/攝影）
現場大熒幕展示台灣駐美代表蕭美琴與駐紐約經濟文化辦事處處長李光章。(經文處提供)
現場大熒幕展示台灣駐美代表蕭美琴與駐紐約經濟文化辦事處處長李光章。(經文處提供)
蕭美琴與李光章發言。（記者張心/攝影）
蕭美琴與李光章發言。（記者張心/攝影）
台灣花蓮慈惠堂表演「官將首」劇目。（記者張心/攝影）
台灣花蓮慈惠堂表演「官將首」劇目。（記者張心/攝影）
蕭美琴參與台灣宣傳攤位遊戲。（記者張心/攝影）
蕭美琴參與台灣宣傳攤位遊戲。（記者張心/攝影）
經文處在花旗球場外設置宣傳台灣的攤位。（記者張心/攝影）
經文處在花旗球場外設置宣傳台灣的攤位。（記者張心/攝影）
現場大熒幕播放蔡英文致謝發言。(紐約經文處提供)
現場大熒幕播放蔡英文致謝發言。(紐約經文處提供)
李光章(前排右六)與台灣花蓮慈惠堂表演團體合影。（記者張心/攝影）
李光章(前排右六)與台灣花蓮慈惠堂表演團體合影。（記者張心/攝影）

台灣 大都會 美國

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