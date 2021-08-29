「紐約市5區自行車暢遊」開賽 至少3人受傷

上萬名自行車愛好者參加了29日紐約市五區自行車暢遊活動。（林先生提供）

「紐約市 五區自行車暢遊」(TD Five Boro Bike Tour)在經歷因疫情 停辦、因風暴 延期後，終於在29日恢復舉辦，但當日至少有三人在活動中受傷。

當日上午，上萬名自行車愛好者一起從曼哈頓下城出發，往北騎至中央公園後再到布朗士、皇后、布碌崙(布魯克林)，最後經維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)抵達終點史泰登島，騎行全長40哩。

但在上午10時左右，三名參賽者在曼哈頓FDR大道東71街附近發生碰撞並受傷，活動組織者稱，其中一人被送至醫院接受治療，另外兩人輕傷毋須送醫。

之後在維拉札諾大橋還有另外一名參賽者受傷，根據參加比賽的林先生，當時他騎自行車經過時，發現一名女性參賽者躺在路邊，醫護人員正在對他進行心肺復甦。

林先生表示自己在2019年曾參加過該比賽，每年至少有超過3萬人參加，今年因疫情仍在，主辦方將參加活動人數限制在2萬人，加上上周因風暴來襲又進行了一次延期，相信參賽者不到2萬，「雖然人數大不如前，但場面仍非常壯觀。」

「紐約市五區自行車暢遊」由非營利組織「Bike New York」及市交通局(DOT)聯合舉辦，道明銀行等企業贊助；「Bike New York」從活動收益中，每年為缺乏服務和資源的社區，提供成千上萬名兒童和成人免費的自行車教學，為目前全美最大的免費自行車教育計畫。

該活動自1977年開始以來，每年都吸引超過3萬人參見，去年因疫情首次停辦，今年雖然恢復舉辦，但主辦方出於防疫目的縮減了參賽人數。