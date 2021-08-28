「說英語」非裔女曼哈頓辱罵亞女 扯頭髮、吐口水遭逮

31歲的耶胡達因在曼哈頓攻擊亞裔女子被捕控罪。(市警提供)

曼哈頓上西城日前發生一起涉及亞裔 受害者的攻擊案件，非洲裔女嫌無故大罵一名26歲亞裔女子「說英語」，還扯頭髮、吐口水；警方28日表示，嫌犯已於27日被捕，案件已交與市警仇恨犯罪 小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)處理。

警方表示，31歲的布碌崙(布魯克林)居民耶胡達(Yvonne Yehudah)於7月25日當街攻擊了26歲的金寶景(Bokyung Kim)，她當時正站在西60街和百老匯街(Broadway)之間，用普通話和朋友交談。

金寶景回憶，「她跟在我們後面，正在吃外賣餐盒裡的晚飯，我記得她說『婊子，你應該說英語，說英語！』」

影音來源：市警提供

警方稱，受害者和其朋友意識到事態不對，便馬上快步離開，但耶胡達在一個街角追上了他們；隨後，嫌犯開始拉扯受害者的頭髮，朝她臉上吐口水，並向她扔食物。

「我太震驚了，我試著向她道歉，我沒有做錯任何事。」金寶景表示，自己在案發之前三周才從洛杉磯搬到紐約 ，襲擊者甚至威脅要把她打得屁滾尿流，直到一個好心人出面制止。

目前耶胡達已經被捕，被控嚴重騷擾(Aggravated Harassment)罪，警方表示，此案目前已交由仇恨犯罪小組進一步調查。