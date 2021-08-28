看美網公開賽要疫苗證、返校需戴罩...紐約防疫收緊

美網公開賽開打前三天突然更改規定，要求齡12歲以上的觀眾進場前，須出示至少接種一針新冠疫苗的證明。(取自美網官網)

美國 網球公開賽(US Open)下周即將拉開帷幕，日前突然發布新規，要求年齡12歲以上的觀眾進場前，須出示至少接種一針新冠疫苗 的證明，更改日前不要求入場球迷提供疫苗接種紀錄的規定。

去年的美網因新冠疫情，停止球迷現場觀賽；本月30日將回歸的賽事恢復100%現場觀眾容量，大賽因在戶外舉辦，原本不要求觀眾戴口罩，也無需提供疫苗接種記錄，甚至入場時也不用測量體溫和填寫防疫調查問卷，但在比賽開打三天前突然改規。

美國網球協會(USTA)表示，協會27日收到市長辦公室27日聲明，要求球迷進入公開賽賽場前，須出示接種疫苗的證明，如聯邦疾病防治中心(CDC)或紐約市 核准的疫苗接種證明、照片或複印件憑證，或紐約市新冠安全軟件，抑或「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)等。

美國網球協會聲明中強調，任何持票進入美網公開賽的觀眾，進入Arthur Ashe場館、Louis Armstrong場館、Grandstand場館或美網公開賽的其他場館，都需提供至少接種一針新冠疫苗的證明。

根據美國網球協會，這項規定並不適用於從參與運動員，部分人員日前已明確表示不願接種疫苗，但選手需在抵達紐約後每隔四天檢測一次新冠病毒，若被確診，需單獨隔離十天觀察，並被移除比賽。

去年曾在澳網(2020 Australian Open)中拿下大滿貫的索菲亞·科寧 (Sofia Kenin)，雖已完全接種疫苗，但25日發現感染新冠病毒，她已宣布退出這場比賽；世界排名第三的西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)指，若大賽要求強制接種疫苗，他會完成疫苗接種。

與此同時，紐約州衛生廳也發布了一項緊急規定——無論是否接種了疫苗，所有進入公立和私立學校教學樓的人員都必須全程戴口罩；該規定適用於從四歲學前班(Pre-K)到12年級的學生、教師、各類合同工以及訪客。

根據市府數據顯示，目前已有60%的居民完全接種了疫苗，12到17歲的青少年接種疫苗者人數正在急劇增加。

「學校裡發生的事情反映了全市正面對的現實。」市長白思豪說，這就是為什麼在離開學還有不到三周的時候，學生們都在爭先恐後接種。

本周末，全市在各地部署了50個流動疫苗接種組，重新製訂以宗教禮拜場所為中心的疫苗推廣政策，以確保需要接種的人群，尤其學生，能更加方便。

到目前為止，紐約市在青少年疫苗接種方面取得了不小的進展，根據CDC數據，全市12至17歲的疫苗接種率比全國平均水平高出了9%。