我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「屍塊拋向空中」喀城爆炸倖存者：親眼見世界末日

喀布爾連兩爆 已增至90死 拜登：不受恐怖主義恫嚇

美網不要求球迷戴口罩 紐約市官員批：魯莽 速改

記者張心／紐約報導
美網公開賽將舉行，今年賽事將滿載觀眾登場。（本報檔案照）
美網公開賽將舉行，今年賽事將滿載觀眾登場。（本報檔案照）

即將登場的美國網球公開賽(US Open)26日發布防疫規定，不要求入場球迷戴口罩和提供疫苗接種紀錄，選手也無需接種疫苗即可參賽；此舉引發爭議，紐約市議會衛生委員會便聲明反對，指出此舉魯莽，要求主辦方美國網球協會(United States Tennis Association)立刻更改口罩和疫苗接種規定。

去年的美網因新冠疫情，停止球迷現場觀賽；本月30日將回歸的賽事恢復100%現場觀眾容量，且觀眾不需戴口罩，也無需提供疫苗接種記錄，甚至入場時也不用測量體溫和填寫防疫調查問卷。

此外，參賽選手及團隊也不要求接種疫苗，並允許自由出入球場和到各地游覽，只要在抵達紐約時及之後每四天接受一次新冠檢測；若為陽性則會被要求隔離十天並退賽。

但此舉引發諸多擔憂，市議會衛生委員會主席李文(Mark Levine)便強烈反對，指出「美國網球協會這項規定是非常魯莽的，應該立刻要求所有觀眾和球員出示疫苗證明並在室內佩戴口罩。」

他表示，美國網球公開賽是紐約經歷新冠疫情以後最大的國際賽事，屆時將有來自世界各地和全國各地的人們參加，大多數的遊客將住在曼哈頓的酒店；如果沒有嚴格的防疫措施支持，這項人流眾多的賽事恐會給全市防疫造成危害。

「我們正處在和變種病毒的生死戰中，如果美國網球協會不採取行動，我們會建議市政府立刻強制他們做出改變。」李文說。

據聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據顯示，受到Delta變種病毒的影響，當前美國每日新增新冠病例超過15萬，為今年1月下旬以來的最高水平；紐約州日新增均值已破5000例，其中紐約市也破2000例。

「我們的目標不是保證零感染，而是確保不出現大規模的集體感染。」美國網球協會第一副主席兼醫學委員海因琳(Brian Hainline)則說，「這不是美國網球協會的決定，這是紐約市的決定，因為我們是基於聯邦疾病防治中心和市衛生局的要求而制定的規則。」

紐約市 美國 疫苗

上一則

紐約新州長霍楚 選進步派作副手 意指連任

延伸閱讀

美網／6屆冠軍小威 腿傷未癒退賽 大威也跟進

美網／6屆冠軍小威 腿傷未癒退賽 大威也跟進
彭博：台積投資亞利桑那廠 美國吸引外資範例

彭博：台積投資亞利桑那廠 美國吸引外資範例
疫苗陸續抵台「捷克捐贈也在內」？指揮中心8/27說明

疫苗陸續抵台「捷克捐贈也在內」？指揮中心8/27說明
瑞媒：瑞士航空將強制機組人員接種疫苗

瑞媒：瑞士航空將強制機組人員接種疫苗
紐約市公校出台重開防疫指南 確定無網課選項

紐約市公校出台重開防疫指南 確定無網課選項

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

2021-08-19 14:45
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
颶風亨利將襲長島，恐造成部分地區七到十天斷電；圖為PSEG電力公司去年搶修熱帶風暴伊賽亞斯場景。(本報檔案照)

一級颶風亨利將襲長島 部分地區恐停電七到十天

2021-08-21 13:41

超人氣

更多 >
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命