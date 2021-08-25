紐約市警高層公開違反口罩規定 白思豪掩護

市警高層公開違反新防疫規定，與公眾接觸未戴口罩。(取自市警推特)

紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)與巡邏長霍姆斯(Juanita Holmes)被發現在24日的一活動中公開違反一周前發布的口罩 政策；希爾自己此前就曾多次強調，無論是否接種了疫苗 ，在與公眾打交道時都必須戴上口罩；而當日市長白思豪 (Bill de Blasio)也就此事被記者提問，但他卻表示，接種過疫苗的人有權利做未接種者做不到的事。

市警二高層的推特帳戶中顯示，在24日總局禮堂舉辦的一場頒獎典禮中，二人在沒有配戴口罩的情況下與數名青少年合影留念。

而就在一周前，市警剛剛向全體成員發布口罩新規，無論是否接種過疫苗，在外出執勤、封閉空間或與公眾會面時都必須戴上口罩，以確保雙方的健康安全。

對那些尚未接種疫苗的雇員，市警也從上周要求他們工作期間，無論室內、室外甚至駕車時都需要戴口罩，只有在吃喝或調整呼吸時方可摘下片刻，否則將面臨紀律處分。

截至目前，市警沒有立即就兩名高層違反規定的原因置評。

希爾在前一日的採訪中表示，若強制接種政策推及至市警，他會「100%贊同以及願意接受。」但不會主動發出指令，而是會等待「更高一級的」安排。

白思豪也在當日的記者會上被要求就市警高層這一違規行為進行置評，但他卻試圖遮掩稱對於接種了似疫苗的人來說，「這種情況就不能與未接種的人同日而語。」

「我沒有看到照片。」白思豪說，「接種過疫苗的人有能力做未接種疫苗的人做不到的事情。」