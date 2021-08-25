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紐約白男攻擊亞裔母子 罵「滾回你的國」 被控仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
白男迪爾攻擊亞裔母子並罵「滾回你的國家」，被控仇恨犯罪。(市警提供)
白男迪爾攻擊亞裔母子並罵「滾回你的國家」，被控仇恨犯罪。(市警提供)

曼哈頓日前再發生一起涉及亞裔受害者的仇恨攻擊案件，一白人男子無故大罵一名亞裔女子和其兩個孩子「滾回你的國家！」(Go back to your country!)，且舉拳毆打受害者；市警仇恨犯罪小組(The NYPD Hate Crimes Task Force)介入調查後僅兩天就將嫌犯逮捕，並控以仇恨犯罪在內的兩項重罪。

警方表示，案件發生在22日下午1時30分左右，一名52歲的亞裔受害者帶著兩個孩子在曼哈頓史岱文森鎮(Stuyvesant Town)第一大道交東19街的十字路口附近，被47歲的迪爾(Vincent Diehl)隨機襲擊。

據警方消息，迪爾用拳頭毆打了這名女子的頭部，並喊道，「滾出去，回你的國家去！」(Get the fuck out of here, go back to your country!)

他在攻擊後沿著第一大道向南逃逸，受害者在目擊者協助下報警，轄區市警13分局及急救人員到場，受害者表示感到疼痛，在現場接受救治。

仇恨犯罪小組介入調查，24日逮捕迪爾，控以仇恨犯罪、嚴重騷擾和人身攻擊。

仇恨犯罪 亞裔 曼哈頓

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