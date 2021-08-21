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紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

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紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

記者金春香／紐約報導
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

熱帶風暴亨利(Henri)21日早已升級為一級颶風，東北多州已經做出緊急嚴密部署，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日召開記者會，宣布紐約部分地區進入緊急狀態，提醒民眾不要輕視亨利風暴，其破壞程度可能會比肩珊迪颶風，最好避免不必要的出行；紐約市交通局也宣布，22日(周日)全市戶外用餐都將暫停，提醒業主將戶外座椅等設施收好。

葛謨宣布紐約市、長島、威徹斯特、哈德遜谷等地區進入緊急狀態，根據氣象預告，亨利颶風從21日晚開始影響紐約地區，預計23日(周一)下午2時暴風雨將離開紐約，他鼓勵民眾最好於21日為家庭採購所需食物和物品。

葛謨提醒，明後天一些飛機航線可能會取消，有出行計畫的民眾最好提前查看航線信息；州府已經與多家電力公司取得聯繫，這些公司保證會全力保證所有地區的充足電力，以及災後電力快速恢復。

州府市府都在對亨利颶風進行嚴密監測，市長白思豪(Bill de Blasio)表示22日和23日全市海灘都會關閉游泳，只允許在制定區域內衝浪，他指出皇后區北部和布朗士可能有6吋降雨，周日風速可能高達每小時50哩。

大都會運輸署(MTA)表示服務可能會根據風暴的嚴重程度減少或暫停，需要出行的民眾最好提前查看線路運行情況；此外民眾應小心住宅周圍的樹木，一旦強風來臨可能出現導致樹木倒塌、高處物品吹落等意外。

不過白思豪表示，21日傍晚在中央公園舉行的「我愛紐約：紐約市返鄉音樂會」仍照常進行。

紐約市 颶風 熱帶風暴

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