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熱帶風暴亨利升級為一級颶風 長島將受直接影響

一級颶風亨利將襲長島 部分地區恐停電七到十天

記者牟蘭／紐約報導
颶風亨利將襲長島，恐造成部分地區七到十天斷電；圖為PSEG電力公司去年搶修熱帶風暴伊賽亞斯場景。(本報檔案照)
颶風亨利將襲長島，恐造成部分地區七到十天斷電；圖為PSEG電力公司去年搶修熱帶風暴伊賽亞斯場景。(本報檔案照)

熱帶風暴亨利(Henri)於21日早升級為一級颶風，最高風速可達每小時75英里，紐約州長島將在21日晚到22日受直接影響，料出現暴雨、強風；PSEG電力公司稱，該公司已派2000餘員工待命，但部分地區有七到十天將失去電力，納蘇郡(Nassau County)郡長對此表示不滿，呼籲當局盡快解決這一問題。

PSEG電力公司發言人肖灣(Ashley Chauvin)表示，電力公司已對此次颶風做好準備，承諾不會出現去年熱帶風暴伊賽亞斯(Isaias)狀況，「電腦與其他系統已經升級、加強並測試」；她補充，當局已增派百餘員工，約1200名人員待命，因預估災情嚴重，當局已增派2000名工作人員為風暴待命。

該電力工作的聲明指，鑒於此次颶風的強度，部分地區可能有七到十天失去電力，「預計長島東部將面臨最嚴重的災情與影響」；肖灣對此指，隨著颶風的西移，意味著可能影響更多的用戶，「我們只希望讓整場風暴的帶來的危害性透明，我們不希望等到災難後，再警告用戶可能發生什麼」。

肖灣補充，此次颶風亨利可能帶來比預想更嚴重災害，預計颶風將於本周六(21日)晚登陸長島，到周日(22日)中午風暴影響最強；她說，該公司的員工為強風帶來的碎片、倒樹與線路中斷做準備，目前尚未發現有嚴重的線路問題。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)對此表示不滿，她於20日與21日連發兩封聲明，要求PSEG電力公司派遣更多員工解決停電問題，「長島一直在為緊急處理大風暴做準備，因此PSEG電力公司稱至少需要七到十天重啟電力的說法不能接受；我們居民值得更好的服務，該公司必須派遣更多員工解決這一問題」。

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