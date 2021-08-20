長島和紐約市部分地區 周末進入熱帶風暴警戒狀態

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)20日宣布，周末紐約市 部分地區和長島 進入熱帶風暴 警戒狀態，州府已經調署相關部門緊急應對正向東海岸轉移的「亨利」(Henri)熱帶風暴。

20日上午，「亨利」正在北卡羅來納州南部，晚間將繼續向東北部移動，風暴將影響長島蘇福克郡、納蘇郡，紐約州威徹斯特郡南部，莫霍克山谷(Mohawk Valley)，南部地區(Southern Tier)以及紐約市東部地區，帶來大雨，周日(22日)至周一(23日)風暴將以每小時65哩的速度向北移動，最終在新英格蘭或長島東部與東北海岸線相撞。

受風暴影響，紐約周圍水位可能會向內陸移動，21日至23日期間，紐約市區的降雨量可能會達到2吋。

州交通廳、州高速公路管理局(Thruway Authority)、州警等部門都已經在可能遭受嚴重影響的地區進行設備部署，並密切監測「亨利」的潛在影響。

州府提醒民眾，注意自己所在城市或郡的天氣預警，規畫家庭撤離計畫，提早儲備糧食、罐頭、藥品、急救包和飲用水，準備收音機、手電筒、額外的電池等；將車輛的油加滿，並在車廂內準備小型災難用品包。

開車若看到路面淹水，切勿嘗試開車涉水，不要低估洪水的力量，兩呎高的快速流動洪水就可能沖走車輛；如果民眾在車內發現周邊水位上升迅速，就應該馬上棄車離開。