我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

納達爾飽受腳傷之苦 提前結束2021年賽季

伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤銷學校認證

紐約大都會台灣日蕭美琴將開球 駐美代表第一人

中央社紐約20日專電
美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日預定29日登場。球團今天公布，駐美代表蕭美琴將擔任開球嘉賓，與紐約頗有淵源的她是大都會台灣日16屆來首位獲邀開球的駐美代表。中央社資料照片
美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日預定29日登場。球團今天公布，駐美代表蕭美琴將擔任開球嘉賓，與紐約頗有淵源的她是大都會台灣日16屆來首位獲邀開球的駐美代表。中央社資料照片

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日預定29日登場。球團今天公布，駐美代表蕭美琴將擔任開球嘉賓，與紐約頗有淵源的她是大都會台灣日16屆來首位獲邀開球的駐美代表。

大都會台灣日（Mets Taiwan Day）是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動，往年結合藝文表演、播放廣告、設置遊戲與親子活動攤位等方式吸引球迷認識台灣，曾邀導演李安、魏德聖和運動好手曾雅妮、盧彥勳等名人開球。

今年在隨票附贈繡有Taiwan字樣的紀念球衣加持下，活動詢問度暴增。球團20日透過新聞稿宣布，蕭美琴將擔任第16屆大都會台灣日活動開球嘉賓，駐紐約辦事處長李光章也將受邀出席。

蕭美琴與大紐約地區頗有淵源。她高中時期曾住在新澤西，之後取得紐約哥倫比亞大學政治學碩士學位。曾任4屆立法委員的她去年7月出任中華民國駐美代表，成為史上首位女性駐美代表。

蕭美琴是2005年大都會台灣日開始舉辦以來首位獲邀開球的駐美代表。球團表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間台美互信合作的高度默契下，這項安排具有重大意義。

來自台灣、過去10年執行台灣日專案的大都會亞洲市場負責人王偉成說：「很感謝今年台灣僑胞團體及駐美代表處大力支持，尤其在疫情環伺下仍力挺此活動，除了個人相當期待之外，未來活動也將讓大都會球團更加重視台裔市場。」

為回饋球迷，大都會今年特別與台僑團體Hello Taiwan合作，替台灣日製作背號1號、與總統蔡英文2019年7月過境紐約時在僑宴獲贈「戰袍」樣式相同的紀念球衣。

這是大都會台灣日7年來首度為購票球迷準備紀念品，從最初限量500件一路追加到2000件，活動前一個月就被搶購一空。球團最後再加碼到2350件，隱含台灣2350萬人民的精神。

去年受COVID-19疫情影響，大都會台灣日活動被迫停辦。今年「復活」後購票盛況創歷屆之最，活動預定美東時間29日下午大都會在主場花旗球場迎戰華盛頓國民隊期間舉行。

台灣 大都會 紐約

上一則

參加「高風險」賽事 紐約市體育生、教練必須打疫苗

延伸閱讀

路透：美三名參議員致函蕭美琴 促台協助解決晶片荒

路透：美三名參議員致函蕭美琴 促台協助解決晶片荒
拜登年底舉行民主峰會邀蔡英文？ 美：還沒發出邀請

拜登年底舉行民主峰會邀蔡英文？ 美：還沒發出邀請
陳時中戴「戰貓口罩」 台國家隊特製感謝美贈疫苗

陳時中戴「戰貓口罩」 台國家隊特製感謝美贈疫苗
美援莫德納抵台 賴清德：蕭美琴作夢都夢到簽疫苗合約

美援莫德納抵台 賴清德：蕭美琴作夢都夢到簽疫苗合約
美贈台疫苗╱凌晨2：30拿到疫苗 外交戰背後的一群人

美贈台疫苗╱凌晨2：30拿到疫苗 外交戰背後的一群人

熱門新聞

10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

2021-08-19 14:45
「紐約之鑰」倡議將於17日實施、下月中執法，違者首次罰款1000元，累犯每次罰5000元。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約出示接種證明17日生效 9月中執法 累犯罰5000元

2021-08-16 14:20

超人氣

更多 >
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純
不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣