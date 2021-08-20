紐約市凌晨槍案 2死4傷 死者包括1路人
紐約市槍擊案件仍頻發，在19日晚至20日凌晨的一夜中，槍擊造成兩人死亡，其中包括一名無辜旁觀者，另有至少四人受傷。
警方表示，19日晚8時30分左右，布魯克林皇冠高地羅切斯特大道附近的聖約翰廣場(St. Johns Place)人行道上，一名54歲的女性被子彈擊中胸部，而經調查其與這次案件並無關係，為一名無辜路人。
她在被送往國王郡醫院中心(Kings County Hospital Centre)後，被宣布死亡。警方稱，此案中另有一名30歲的男子手臂中彈，被送往同一家醫院，情況穩定。
據目擊者表示，看到一名男子在連射數槍後步行逃跑，警方在現場發現了八枚彈殼。
不到三小時後，50歲的布萊恩(Joseph Bryan)在皇后區長島市傑克遜大道(Jackson Avenue)附近的果園街(Orchard St.)車中被槍擊，手臂和軀幹共中了六槍。
警方表示，案發地附近的監控顯示，槍手從傑克遜大道停靠的一輛深色馬自達轎車中下來，隨後向布萊恩的駕駛座開了七槍，然後再次跳上車逃逸。
同樣是在19日晚，一名39歲的男子在布魯克林海洋山(Ocean Hill)漢考克街附近的薩拉託加大道上被擊中臀部，就醫後情況穩定。
20日凌晨剛過，在布朗士莫特海芬(Mott Haven)東141街附近的比克曼大道上，一名29歲的男子左腿中槍，警方表示，槍聲是在一場涉及一群人的打鬥中發出的，他被送往林肯醫療中心(Lincoln Medical Center)，情況穩定。
同日凌晨1時30分左右，一名男子在布朗士東162街附近的杰拉德大道(Gerard Avenue)上背部中槍，送醫後沒有生命危險。
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