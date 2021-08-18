我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山宣布 免疫力有缺陷者 可打第三針疫苗

北卡男子為癌妻嗆不打疫苗者 視頻網路爆紅

要求商家查顧客疫苗證 紐約市府遭訴

記者和釗宇／紐約報導
紐約市要求所有室內餐飲和娛樂場所檢查顧客是否接種疫苗，多個商家已對白思豪提起訴訟，請求法庭暫停新規實施。（市長辦公室提供）
紐約市要求所有室內餐飲和娛樂場所檢查顧客是否接種疫苗，多個商家已對白思豪提起訴訟，請求法庭暫停新規實施。（市長辦公室提供）

紐約市此前出台命令，要求所有室內餐飲和娛樂場所檢查顧客是否接種疫苗，未接種者禁止入內，違者將被罰款；史泰登島多個商家向法庭對市長白思豪(Bill de Blasio)提起訴訟，請求法庭暫停新規實施。

白思豪此前簽署行政令，要求餐館堂食、影劇院和健身房等消費場所檢查顧客的疫苗接種證明，而且相關行業所有員工也必須接種；命令已於17日生效，市府於9月13日(周一)開始執法，未遵守此規定的商家首犯將被罰1000元、第二次罰2000元，之次每次違規，將罰款5000元。

然而，史泰登島多個商家日前向史泰登島高等法院提起訴訟，要求法庭頒令暫停執行市府命令；原告商家包括兩家餐館Pasticceria Rocco、DeLuca's Italian Restaurant以及健身場所Evolve-33和Staten Island Judo Jujitsu；業者表示，新規將嚴重影響他們的生計，對已經遭受疫情重創的小商業者不公平，且認為此命令應該對有特定健康狀況和宗教信仰的人豁免。

原告商家在訴狀中表示，「市府的行政令讓那些選擇不接種的相關行業人員，幾乎不可能再繼續從事現有的工作，這相當於完全剝奪了他們的生計。」原告還表示，新令並未公平對待所有業者，因為命令未涵蓋髮廊、寫字樓和教會等其他室內場所，而且小商業者執行起來困難極大。

原告還對疫苗的有效性提出質疑，稱「無可辯駁的事實表明，無論是否接種，個人都有可能感染新冠病毒，說明市府行政令是武斷的。」訴狀稱，市府行政令嚴重破壞了全市小商業者的經營，是對州長葛謨(Andrew Cuomo)6月中旬宣布解除疫情限制「開大倒車」。

目前，共和黨籍國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、市議員博萊利(Joe Borelli)都對此訴訟表示支持；瑪麗奧說，市府的行政令及其荒謬，「竟然要求已經掙扎經營的小商業者充當市府的『疫苗警察』。」已表態將競選州長的小朱利安尼(Andrew Giuliani)也支持此訴訟，稱具體防疫規則應由商家自行制定。

白思豪則表示對訴訟不擔心，稱該行政令經得起挑戰：「我已經和市法務局討論過此事，有信心我們在訴訟中處於有利地位；現在全球疫情仍然在繼續，市府做出的防疫決定，都是由從疫情一開始就領導防疫的公衛專家制定的。」

市法務局媒體負責人泡路奇(Nick Paolucci)表示，目前市府正在對訴訟進行評估。

紐約市要求所有室內餐飲和娛樂場所檢查顧客是否接種疫苗，多個商家已對白思豪提起訴訟...
紐約市要求所有室內餐飲和娛樂場所檢查顧客是否接種疫苗，多個商家已對白思豪提起訴訟，請求法庭暫停新規實施。（市長辦公室提供）

疫情 疫苗 白思豪

上一則

獨／ 紐約賭窩淫窟 華女疑因吸毒亡

延伸閱讀

市警新規：未打疫苗者 上班須一直配戴口罩

市警新規：未打疫苗者 上班須一直配戴口罩
霍楚：學生返校是第一要務 應推動校內口罩令

霍楚：學生返校是第一要務 應推動校內口罩令
要求紐約市商家查驗顧客接種證明 白思豪遭訴

要求紐約市商家查驗顧客接種證明 白思豪遭訴
紐約市民最快下月打補強針 市府：已經準備好了 簡單且免費

紐約市民最快下月打補強針 市府：已經準備好了 簡單且免費
堵車費計畫推動加速 白思豪洽商霍楚

堵車費計畫推動加速 白思豪洽商霍楚

熱門新聞

布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
「紐約之鑰」倡議將於17日實施、下月中執法，違者首次罰款1000元，累犯每次罰5000元。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約出示接種證明17日生效 9月中執法 累犯罰5000元

2021-08-16 14:20

超人氣

更多 >
神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」
夫妻中1700萬頭獎不聲張 密訪30親友「分紅」

夫妻中1700萬頭獎不聲張 密訪30親友「分紅」
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅