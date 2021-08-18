要求商家查顧客疫苗證 紐約市府遭訴

紐約市要求所有室內餐飲和娛樂場所檢查顧客是否接種疫苗，多個商家已對白思豪提起訴訟，請求法庭暫停新規實施。（市長辦公室提供）

紐約市此前出台命令，要求所有室內餐飲和娛樂場所檢查顧客是否接種疫苗 ，未接種者禁止入內，違者將被罰款；史泰登島多個商家向法庭對市長白思豪 (Bill de Blasio)提起訴訟，請求法庭暫停新規實施。

白思豪此前簽署行政令，要求餐館堂食、影劇院和健身房等消費場所檢查顧客的疫苗接種證明，而且相關行業所有員工也必須接種；命令已於17日生效，市府於9月13日(周一)開始執法，未遵守此規定的商家首犯將被罰1000元、第二次罰2000元，之次每次違規，將罰款5000元。

然而，史泰登島多個商家日前向史泰登島高等法院提起訴訟，要求法庭頒令暫停執行市府命令；原告商家包括兩家餐館Pasticceria Rocco、DeLuca's Italian Restaurant以及健身場所Evolve-33和Staten Island Judo Jujitsu；業者表示，新規將嚴重影響他們的生計，對已經遭受疫情 重創的小商業者不公平，且認為此命令應該對有特定健康狀況和宗教信仰的人豁免。

原告商家在訴狀中表示，「市府的行政令讓那些選擇不接種的相關行業人員，幾乎不可能再繼續從事現有的工作，這相當於完全剝奪了他們的生計。」原告還表示，新令並未公平對待所有業者，因為命令未涵蓋髮廊、寫字樓和教會等其他室內場所，而且小商業者執行起來困難極大。

原告還對疫苗的有效性提出質疑，稱「無可辯駁的事實表明，無論是否接種，個人都有可能感染新冠病毒，說明市府行政令是武斷的。」訴狀稱，市府行政令嚴重破壞了全市小商業者的經營，是對州長葛謨(Andrew Cuomo)6月中旬宣布解除疫情限制「開大倒車」。

目前，共和黨籍國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、市議員博萊利(Joe Borelli)都對此訴訟表示支持；瑪麗奧說，市府的行政令及其荒謬，「竟然要求已經掙扎經營的小商業者充當市府的『疫苗警察』。」已表態將競選州長的小朱利安尼(Andrew Giuliani)也支持此訴訟，稱具體防疫規則應由商家自行制定。

白思豪則表示對訴訟不擔心，稱該行政令經得起挑戰：「我已經和市法務局討論過此事，有信心我們在訴訟中處於有利地位；現在全球疫情仍然在繼續，市府做出的防疫決定，都是由從疫情一開始就領導防疫的公衛專家制定的。」

市法務局媒體負責人泡路奇(Nick Paolucci)表示，目前市府正在對訴訟進行評估。