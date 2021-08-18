獨家／下東城淫窩點 華女吸毒亡

市警探員小組在原案發地地威臣街進行調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓下東城市警七分局轄區與法拉盛 109分局轄區18日凌晨發生一起吸毒過量的致死案件，一名華裔 女子從下東城一淫賭窩點被人抬進車送至法拉盛，在到達後司機發現其氣息微弱無法叫醒而報警；109分局試圖將其送往醫院，但女子仍在途中被宣告死亡。

18日下午，市警用封鎖線將地威臣街(Division St.)125號包圍，而就在前一晚，從這裡駛離的一輛出租車 將一名華裔女子送往法拉盛，但其卻因吸毒過量而身亡。

影音來源：記者張晨

警方表示，這裡現在被認為是一個賭博或賣淫窩點，案發當晚，這名女子被一群人抬到樓下，據第一名拒載的出租車司機回憶，當時她已經神智不清，並被人用毯子包裹住了全身，看不清其面容。

該司機見狀拒絕搭載這名女乘客後離開，警方稱，隨後與這名女子在一起的人(現在尚不知身分和數量)，又叫來了另一輛車，而這次載客的司機，對該女子的狀態描述與前一名司機基本一致。

這名司機向警方表示，送她到樓下的這些人並沒有和她一起上車，而是給了自己法拉盛目的地的一名聯繫人電話，稱只要到達就會有人前來接應；該司機聽後開車駛離，隨後按吩咐叫人前來接走已經在後座不省人事的華女。

警方表示，待接應者前來，和司機二人試圖叫醒她，此時才發現其呼吸微弱，渾身冰涼，瀕臨死亡狀態；隨後二人報警，109分局到達現場後將女子送往醫院，但其在途中就已離世。

109分局、七分局以及市警探員小組目前均表示，仍處於早期調查之中，需等待進一步檢驗才能得知死者的具體死因，而案發地華埠地威臣街也目前也被封鎖，等待進一步調查。