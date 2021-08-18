我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴弗雷德傍晚起影響紐約 或出現龍捲風

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

紐約法拉盛華裔夫婦獨留一歲童在車內 長島被捕控罪

記者牟蘭／紐約報導
34歲的周經才因涉嫌將一歲大的孩子獨留在車內，被警方逮捕。(納蘇郡警方提供)
34歲的周經才因涉嫌將一歲大的孩子獨留在車內，被警方逮捕。(納蘇郡警方提供)

一對報住在法拉盛華裔夫婦，日前將一歲大的孩子獨留停泊在長島納蘇郡(Nassau County)的汽車內，至少一個小時，被兩名目擊證人舉報後，警方立即解救出在車內哭泣的孩子，隨後逮捕了兩名嫌犯，以涉嫌危害兒童安全等罪名，被移送法辦，定於18日在當地法院過堂。

根據警方消息，一對華裔男女於14日下午2時39分，將一輛2019年產的賓士停泊在長島納蘇郡北方大道2046號的停車場內；兩人下車後，徑直進入附近停車場，將一歲大的孩子獨留在車子後座的兒童座椅上。

一名女性目擊者隨後發現了被鎖在車內哭泣的幼兒，她上前查看後，發現孩子全身出汗，表情難受，她試圖打開車門，但車門全部上鎖，她只能報警求助；另一名51歲的男子，看到幼兒被鎖在車內後，曾試圖用開鎖設施撬開車門，但並未成功。

納蘇郡第六分局的警員趕到現場後，很快鎖定受困兒童的位置，發現幼兒臉色通紅，滿頭大汗，不斷哭泣；警員立即打破窗戶，將孩子從車中解救，並將其送進附近的一家商店，幫幼兒降溫，隨後將他送往附近醫院治療，經診斷並無生命危險，預計18日下午即可出院。

警方表示，這對華人夫妻至少將孩子獨自留在車上一小時，警員隨後逮捕了報住在法拉盛Jewel大道的34歲的周經才(Jingcai Zhou，姓名皆音譯)，以及28歲的陸露(Lu Lu)。

兩人因涉嫌一級威脅他人安全(Reckless Endangerment)與危害兒童福利(Endangering the Welfare of a Child)的罪名，被移送法辦，定於18日在長島納蘇郡第一地區法院過堂。

根據國家公路交通安全管理局(NHTSA)的數據，全美自1998年以來有近900名孩童死於車內太熱，去年有25名孩童死於車內中暑(vehicular heatstroke)，2018年和2019年分別有53名孩童死於車內中暑，為歷史最高。

國家公路交通安全管理局指，因孩童的體溫通常比成年人上升的更快，增速是成年人的三到五倍，意味著把孩童留在悶熱的車內，他們可能在數分鐘內就死亡；專家指，駕駛可在兒童座椅旁放一個錢包、手提箱或手機等物品，提醒他們下車前檢查後座，避免悲劇發生。

28歲的陸露因涉嫌將一歲大的孩子獨留在車內，被警方逮捕。(納蘇郡警方提供)
28歲的陸露因涉嫌將一歲大的孩子獨留在車內，被警方逮捕。(納蘇郡警方提供)

長島 法拉盛 華裔

上一則

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

下一則

熱帶風暴弗雷德傍晚起影響紐約 部分地區或出現龍捲風

延伸閱讀

物價漲又要接種證明驗證 餐館怕客人不上門

物價漲又要接種證明驗證 餐館怕客人不上門
助疫後復甦 皇后區商會免費為商家建網站

助疫後復甦 皇后區商會免費為商家建網站
華男半年未複查就中風 仁德醫生呼籲慢性病人早複診

華男半年未複查就中風 仁德醫生呼籲慢性病人早複診
路擠、攤販多、電單車橫行 威脅法拉盛長者出行

路擠、攤販多、電單車橫行 威脅法拉盛長者出行
SACSS法拉盛新中心 加強對華人服務

SACSS法拉盛新中心 加強對華人服務

熱門新聞

布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
「紐約之鑰」倡議將於17日實施、下月中執法，違者首次罰款1000元，累犯每次罰5000元。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約出示接種證明17日生效 9月中執法 累犯罰5000元

2021-08-16 14:20
聯邦執法機構近年查繳衆多來自中國的仿冒商品，包括名牌包、服裝、鞋子等。(海關及邊境保護局提供)

走私假貨市價1.3億 4華人被捕3在逃

2021-08-13 02:30

超人氣

更多 >
「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」
華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年

華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年
教育整頓擴大 中國中止近3百個中外大學合作案

教育整頓擴大 中國中止近3百個中外大學合作案