紐約法拉盛華裔夫婦獨留一歲童在車內 長島被捕控罪

34歲的周經才因涉嫌將一歲大的孩子獨留在車內，被警方逮捕。(納蘇郡警方提供)

一對報住在法拉盛 的華裔 夫婦，日前將一歲大的孩子獨留停泊在長島 納蘇郡(Nassau County)的汽車內，至少一個小時，被兩名目擊證人舉報後，警方立即解救出在車內哭泣的孩子，隨後逮捕了兩名嫌犯，以涉嫌危害兒童安全等罪名，被移送法辦，定於18日在當地法院過堂。

根據警方消息，一對華裔男女於14日下午2時39分，將一輛2019年產的賓士停泊在長島納蘇郡北方大道2046號的停車場內；兩人下車後，徑直進入附近停車場，將一歲大的孩子獨留在車子後座的兒童座椅上。

一名女性目擊者隨後發現了被鎖在車內哭泣的幼兒，她上前查看後，發現孩子全身出汗，表情難受，她試圖打開車門，但車門全部上鎖，她只能報警求助；另一名51歲的男子，看到幼兒被鎖在車內後，曾試圖用開鎖設施撬開車門，但並未成功。

納蘇郡第六分局的警員趕到現場後，很快鎖定受困兒童的位置，發現幼兒臉色通紅，滿頭大汗，不斷哭泣；警員立即打破窗戶，將孩子從車中解救，並將其送進附近的一家商店，幫幼兒降溫，隨後將他送往附近醫院治療，經診斷並無生命危險，預計18日下午即可出院。

警方表示，這對華人夫妻至少將孩子獨自留在車上一小時，警員隨後逮捕了報住在法拉盛Jewel大道的34歲的周經才(Jingcai Zhou，姓名皆音譯)，以及28歲的陸露(Lu Lu)。

兩人因涉嫌一級威脅他人安全(Reckless Endangerment)與危害兒童福利(Endangering the Welfare of a Child)的罪名，被移送法辦，定於18日在長島納蘇郡第一地區法院過堂。

根據國家公路交通安全管理局(NHTSA)的數據，全美自1998年以來有近900名孩童死於車內太熱，去年有25名孩童死於車內中暑(vehicular heatstroke)，2018年和2019年分別有53名孩童死於車內中暑，為歷史最高。

國家公路交通安全管理局指，因孩童的體溫通常比成年人上升的更快，增速是成年人的三到五倍，意味著把孩童留在悶熱的車內，他們可能在數分鐘內就死亡；專家指，駕駛可在兒童座椅旁放一個錢包、手提箱或手機等物品，提醒他們下車前檢查後座，避免悲劇發生。