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曼哈頓洗衣店遭劫 女員工試圖用螺絲刀嚇退劫匪

記者張晨／紐約報導
新鳳凰洗衣店遭劫，女員工試圖用螺絲刀嚇退劫匪。(市警提供)
新鳳凰洗衣店遭劫，女員工試圖用螺絲刀嚇退劫匪。(市警提供)

曼哈頓東村一家名為「新鳳凰」的自助洗衣店(New Phoenix Laundry)日前發生搶劫案，店內一名32歲的女員工試圖用一把螺絲刀嚇退劫匪；在警方17日公布的案發地監控視頻中顯示，二人扭打在一起，但嫌犯仍成功得手。

警方表示，案件發生在7月16日早上9時左右，在位於東12街交第一大道的這家洗店內，一名非洲裔男子正準備搶劫，當時店內只有一名女員工在上班。

監控視頻顯示，嫌犯戴著一頂黑色針織帽，頭戴面罩，示意工作人員打開收銀台；而這名女員工並沒有就範，順勢抄起櫃檯下面的一把螺絲刀試圖嚇退劫匪。

但嫌犯也未示弱，他一把抓住了女員工的手腕，從其手中奪過了工具之前，兩人扭打在了一起；警方稱，隨後他闖入收銀台，劫得250元現金後逃逸。

現呼籲民眾有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

影音來源：市警提供

非洲裔嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
非洲裔嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

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