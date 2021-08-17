曼哈頓洗衣店遭劫 女員工試圖用螺絲刀嚇退劫匪

新鳳凰洗衣店遭劫，女員工試圖用螺絲刀嚇退劫匪。(市警提供)

曼哈頓 東村一家名為「新鳳凰」的自助洗衣店(New Phoenix Laundry)日前發生搶劫案，店內一名32歲的女員工試圖用一把螺絲刀嚇退劫匪；在警方17日公布的案發地監控視頻中顯示，二人扭打在一起，但嫌犯仍成功得手。

警方表示，案件發生在7月16日早上9時左右，在位於東12街交第一大道的這家洗店內，一名非洲裔男子正準備搶劫，當時店內只有一名女員工在上班。

監控視頻顯示，嫌犯戴著一頂黑色針織帽，頭戴面罩，示意工作 人員打開收銀台；而這名女員工並沒有就範，順勢抄起櫃檯下面的一把螺絲刀試圖嚇退劫匪。

但嫌犯也未示弱，他一把抓住了女員工的手腕，從其手中奪過了工具之前，兩人扭打在了一起；警方稱，隨後他闖入收銀台，劫得250元現金後逃逸。

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影音來源：市警提供