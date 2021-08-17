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紐約時報廣場再爆槍案 百老匯TKTS售票亭玻璃遭擊粉碎

記者張晨／紐約報導
時報廣場再度發生槍擊案，為今年入夏以來第四起。(記者張晨/攝影)
時報廣場再度發生槍擊案，為今年入夏以來第四起。(記者張晨/攝影)

紐約地標時報廣場17日凌晨又發生一起槍擊案件，著名的TKTS百老匯售票亭玻璃窗被子彈擊中而粉碎，目擊者聽到數聲槍響，所幸無人受傷，警方也尚未逮捕任何人；這已經是今年入夏以來「世界十字路口」發生的第四起槍擊案件。

警方表示，據報警的目擊者稱，凌晨4時左右在位於西48街和百老匯大街的拐角處聽到了至少四聲槍響，但當警員趕到現場時，持槍嫌犯已逃逸，沒有人在案件中受傷；其中一顆子彈擊中了位於西47街交百老匯大街TKTS售票亭的一扇玻璃窗，導致玻璃破碎。

此售票窗口在白天吸引了大量遊客前來排隊，購買同天打折的百老匯演出門票；窗口在疫情期間關閉，但預計將在大多數演出回歸的9月重新開放。

這也成為四個月以來時報廣場發生的第四次槍擊案，平均每月一起。

5月8日，31歲的非法CD販子穆哈莫(Farrakhan Muhammad)當街開槍瞄準自己的兄弟，但流彈卻擊中了路過的一名四歲幼童和一名外州遊客等三名無辜路人，他同月在佛羅里達州被捕。

6月27日，16歲的達頓(Avon Darden)舉槍射擊一名曾與自己結怨的街頭藝人，但在慌亂打中了一名21歲的海軍陸戰隊員，受害者當時正和家人在紐約旅遊；達頓在案發後向警方自首。

7月14日20歲奎米納(Elijah Quamina)在第七大道交西41街處向一名機車騎士開槍，但無人中彈，他在一天後被捕。

在層出不窮的槍擊案件發生後，市警表示，已經向時報廣場增派了警力。

警方呼籲民眾有知曉此案線索者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

百老匯 槍擊 時報廣場

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