我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國當局就特斯拉輔助駕駛系統 展開正式調查

神學士得勢白宮挨批 拜登下午3時45分發表談話

葛謨頒強制接種令：9/27前 紐約州醫護須注射首劑疫苗

記者和釗宇／紐約報導
葛謨。 (路透)
葛謨。 (路透)

即將離任的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)16日頒布命令，要求全州所有醫護人員，須不晚於9月27日(周一)注射首劑新冠疫苗；同時，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，州衛生廳已授權醫療機構為免疫系統缺陷患者提供第三劑補強針。

根據新規，除醫療機構外，養老院、照護中心和其他聚集性長期照護場所的人員也須接種疫苗；州衛生廳也將指導各機構制定相關強制接種規定，但也允許特定醫療和宗教原因的豁免；州府數據顯示，目前全州有75%的醫院人員已經接種，照護中心的接種率為74%，養老院的接種率則為68%。

葛謨表示，目前Delta變種病毒肆虐，日新增病例數過去六周以來上漲超過10倍，其中80%的新增病例與Delta變種病毒相關；「我們需要遏制疫情，醫護人員曾經帶領我們贏得抗疫，現在我們需要他們繼續帶領我們打贏接種和變種病毒的戰役。」在新規發布前，即將就任州長的副州長霍楚(Kathy Hochul)團隊已得到匯報。

葛謨還說，要求醫護接種的措施仍然不夠，他強烈建議私營企業採取同樣的強制接種措施，各學區也應對所有教師強制接種，暗示未來可能推出立法，「如果沒有法律指導，私營企業可能很難執行強制接種，學校在面對強制接種帶來的挑戰時也會猶豫。」

此外，CDC上周公布指導，建議為免疫缺陷患者注射第三劑疫苗作為補強針；葛謨16日宣布，州衛生廳已根據CDC指導進行授權，有資格接種補強針的民眾可在第二針完成注射28天後接種補強針，新規立即生效。

葛謨 變種病毒 疫苗

上一則

四次仇恨攻擊亞裔 非裔女嫌作精神鑑定

延伸閱讀

準紐約州長霍楚：副州長將來自紐約市

準紐約州長霍楚：副州長將來自紐約市
白思豪：葛謨將受歷史的嚴厲審判 朱利安尼：他將東山再起

白思豪：葛謨將受歷史的嚴厲審判 朱利安尼：他將東山再起
葛謨辭職後首受訪 稱不確定去向

葛謨辭職後首受訪 稱不確定去向
葛謨辭職後首受訪 稱不確定之後去向

葛謨辭職後首受訪 稱不確定之後去向
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

熱門新聞

深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
葛謨（右）的州長生涯走到盡頭，從協助父親馬里奧（Mario Cuomo，左）起步、長達40年的政治生涯也可能劃下句點。（Getty Images）

葛謨40年政治生涯畫句點 追不上父親3任紐約州長成就

2021-08-10 19:01

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

史上最大漲幅 糧食券福利將提高25%

史上最大漲幅 糧食券福利將提高25%