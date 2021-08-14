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紐約州長葛謨辭職後首受訪 稱不確定之後去向

葛謨辭職後首受訪 稱不確定之後去向

記者金春香／紐約報導
「紐約」雜誌13日刊登葛謨受訪內容，他表示自己不確定之後會做什麼。(美聯社)
「紐約」雜誌13日刊登葛謨受訪內容，他表示自己不確定之後會做什麼。(美聯社)

雜誌「紐約」(New York Magazine)13日發表文章，刊登紐約州葛謨(Andrew Cuomo)自10日宣布辭職後首次接受採訪內容，葛謨坦言自己不確定接下來要做什麼，並稱自己辭職是做了對的事情，「是為紐約州做了正確的決定」，他表示自己不會從公眾視野內消失，會繼續發聲。

葛謨在辭職後接受的首次採訪中表示，他覺得自己辭職是做了正確的事，「我不想拖累紐約州經歷一場耗時三四個月的彈劾調查」，並指出一旦自己最終贏得這場調查，會讓州議會和州府看起來像是一群傻瓜。

葛謨還坦言自己並不確定之後會做什麼，不確定會搬到哪裡居住，此前他一直居住在州長官邸，根據公開房產信息，葛謨名下沒有任何房產，他上一個私人住處是與前女友Sandra Lee共同居住的一處四間臥室的住宅，但兩人分手後葛謨於2019年搬出；該住處於2020年被Sandra售出。

不過葛謨也強調，他不會因此而消失，他仍會發聲，仍會發表自己的看法，這一點不會改變。

紐約州眾議長希士提(Carl Heastie)13日宣布，州議會將於葛謨25日辭職生效後，停止彈劾調查，一旦彈劾停止，葛謨可能會東山再起，繼續參選公職。

葛謨 紐約州 彈劾

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