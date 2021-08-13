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紐約市13日突破華氏90度 各機構發高溫及斷電預警

紐約市Delta病毒持續肆虐 確診者占陽性樣本90%

紐約市13日突破華氏90度 各機構發高溫及斷電預警

記者張晨／紐約報導
紐約市13日突破90華氏度，各機構發高溫及斷電預警。(市公園局推特)
紐約市13日突破90華氏度，各機構發高溫及斷電預警。(市公園局推特)

紐約市13日中午氣溫突破華氏90度，包括市長辦公室、市公園局以及市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management)在內的多機構發布高溫及斷電預警，並提醒市民全市五大區的多個避暑站(Cooling Center)均已向公眾免費開放。

國家氣象局表示，從本周開始紐約的高溫在這個周末似乎沒有減緩的趨勢，且下周大部分時間，除可能的少量降雨外，氣溫仍會持續在華氏80度上下，敦促人們避免劇烈活動並減少戶外出行。

市緊急事務處理辦公室發推文稱，若家中有年長者、或因自身原因對極端天氣敏感者，請務必在這些時日與他們保持聯絡以確保安全。

市公園局也表示，免費泳池確保在酷暑日向民眾開放，可登錄https://on.nyc.gov/pools/ 查詢與住地鄰近的地點。

市長辦公室提醒，除泳池外，全市五大區的多個避暑站，可同樣登陸https://maps.nyc.gov/cooling-center/ 查詢鄰近地點。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，呼籲所有紐約人今天幫助節約能源，因為此種極端高溫會對電網造成巨大的壓力；需要限制不必要的電力使用，避免外出去洗衣店洗衣，不要長時間開燈或電視，並把盡量空調溫度調高。

紐約市 高溫 白思豪

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