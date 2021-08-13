紐約市Delta病毒持續肆虐 確診者占陽性樣本90%

具有高度傳染性的Delta變種病毒繼續在紐約市肆虐，市長白思豪催促未接種的個人抓緊時間打疫苗。(取自市長辦公室)

具有高度傳染性的Delta變種病毒繼續在紐約市 肆虐，根據市府13日公布的數據，確診者目前占所有陽性樣本的90%，且七天平均陽性率也正在逐日上升，趨近4%。

CDC疫情 統計地圖顯示，全紐約市五區「飆紅」，目前仍處於「高傳播」(High Transmission)狀態；而根據紐約市衛生部門的最新數據，僅在上周，傳播率(過去七天每十萬人中新增病例總數)就上升了近16%。

而12日，全州報告的死亡人數連續五天達到兩位數，此前很長一段時間一直保持在一個較低的個位數，如今每日病例總數也升至了4月以來的最高水平，達4701例；重症監護中的確診者在過去一個月也增加了兩倍，達289人，是7月份的3.5倍多。

單就紐約市而言，新確診病例和潛在病例比一周前增加16%，比兩周前增加61%；七天平均陽性率、陽性檢測 占所有檢測、住院和死亡的百分比都高於28天的平均值，整體曲線呈陡峭趨勢。

在過去的兩周中，檢測呈陽性的人數比例持續上升，目前為3.76%。 7月底，這一比例還不到3%。

隨著變種病毒的逐漸擴散，加劇了CDC此前所稱變種為「未接種者的大流行」的這一預測，紐約市幾乎所有的關鍵指標都在惡化——雖然比疫情最嚴重時好了很多，但無可否認的是疫情仍在持續且逐漸惡化。

根據市府此前出台的各種接種獎懲政策，目前已有5萬名人因接種了首劑疫苗而獲得了100元的獎金，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，同時越來越多的企業主也採納了此前提出的「紐約之鑰」(Key to NYC)倡議，目前全市共有50多家企業配合該計畫，要求顧客需提供疫苗接種證明方可入內。

「他們都在這個過程中成為了保衛公共衛生的英雄，我感謝他們每一個人為維護紐約市的安全儘出的一份力。」白思豪也指出，也向那些還未接種的人傳達一個明確的信息，如果想儘早回歸疫情前的生活，享受紐約市所帶來的一切美好，那麼今天就應開始接種。