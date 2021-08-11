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紐約日增確診破4000 連續5天病歿兩位數

記者洪群超／紐約報導
紐交所要求所有交易員必須接種新冠疫苗。(路透)
紐交所要求所有交易員必須接種新冠疫苗。(路透)

隨著Delta變種病毒的肆虐，紐約州疫情持續回升，11日確診人數破4000人，日新增死亡人數也連續第五天破兩位數；州府和紐約市府持續督促民眾盡快打疫苗，紐約市目前有超過30個商家和企業提前於市府所設期限，要求雇員全員接種或顧客出示接種證明，紐約證券交易所當日也宣布，所有交易員必須打疫苗。

根據州府數據，11日紐約新增新冠確診者4150人，檢測陽性率達到2.86%，而七天平均陽性率已突破3%；當日新增新冠死亡者15人，是連續第五天死亡人數超過十人，另有新增22人因新冠重症住院，進入加護病房者也新增25人。

隨著疫情升溫和變種病毒肆虐，紐約民眾打疫苗熱情有所回升，過去24小時內全州新打4萬2956劑，18歲以上成人至少接種一劑的比率達到76.8%。

紐約市府此前宣布，餐館室內堂食及健身房、影劇院等室內娛樂場所從本月16日起須要求所有顧客出示疫苗接種證明；市府11日表示，全市已有超過30家餐館、商家，率先開始實施新規。

市長白思豪(Bill de Blasio)將這些提前實施的商家稱為「公衛英雄」(public health heroes)，指此舉有助向公眾傳達盡快接種疫苗的信息。

紐交所11日宣布，所有交易員及在交易廳工作者，必須在9月13日前完成疫苗接種，除非獲得醫療或宗教原因的豁免；而獲得疫苗豁免者，進入交易廳必須戴口罩，並出示近期的新冠檢測陰性證明。

疫情升溫，紐約居民接種數也有所回升。(美聯社)
疫情升溫，紐約居民接種數也有所回升。(美聯社)

紐約市 疫苗 變種病毒

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