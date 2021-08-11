霍楚即將繼任 兩周內提名紐約副州長 延續葛謨部分政策

即將繼任紐約州長的副州長霍楚(Kathy Hochul)11日舉行葛謨決定辭職後首場記者會。(美聯社)

即將繼任紐約州 長的副州長霍楚(Kathy Hochul)11日舉行葛謨 決定辭職後首場記者會，他表示，葛謨仍將在未來13天內擔任州長，期間將確保工作交接平穩過度；霍楚說，她將在未來兩周內提名副州長人選，葛謨任內有益的政策將得到延續。

霍楚重申葛謨辭職的決定符合紐約州利益，她和葛謨10日已經通話，葛謨承諾確保工作平穩過度；「期間我將和政界、工會、商界、宗教界等各方面人士交流，並參與決策，和現有內閣成員保持溝通。」

（影音來源：NBC News YouTube頻道）

她說，未來13天內，葛謨仍然是州長，她將在葛謨正式辭職後發表就職演說，闡述施政綱領；「雖然我還沒有就任，但工作已經展開了；現在仍然是對紐約州極具挑戰性的時期，Delta變種病毒仍在肆虐，同時學校要復課，上班族要返回辦公室，小商業者也正在恢復，最關鍵的仍然是提高疫苗的接種率。」

霍楚表示，將在未來兩周內提名副州長人選，並將考慮州長辦公室人員和內閣人選；她說，出現在州檢察長辦公室性騷報告上的問題人物，將不會考慮繼續錄用。

她還表示，儘管因醜聞下台，葛謨任內的多項政策仍然是廣受好評的，例如帶薪病假、打擊鴉片藥物、擴大兒童照護、可負擔住房、為無證移民辦駕照的「綠燈紐約」法案等，都將延續下去；霍楚說，目前州府行政令的權限被限制，希望自己上台以後能夠擴大權限；但有關葛謨的彈劾案進展以及刑事調查相關事宜，霍楚不予置評，稱州府不應干涉立法和司法機構運作。